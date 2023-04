× Frühling im Chalet

Wandern, biken, die Natur genießen. Chalet-Urlaube sind auch im Frühjahr perfekt um lauschige Stunden in absoluter Privatsphäre zu genießen.

Wir kennen sie aus dem Skiurlaub: private Hütten in den Alpen mit unaufdringlichem Luxus und nicht weit von der nächsten Piste. Doch auch - oder gerade wenn der letzte Schnee geschmolzen ist und die Natur in voller Blüte erwacht, zieht es Ruhesuchende in die Berge. Chalets sind zu jeder Saison ein beliebtes Hideaway. Wir stellen Ihnen fünf exquisite Geheimtipps in und um Österreich vor.

Aktivitäten von Südtirol bis Bayern

Die Region um das moderne Chaletdorf Valsegg - Gitschberg Jochtal (Südtirol) - ist ein Almen-Paradies. 500 Gipfel und über 30 Almen wollen erwandert werden. Eine darunter gehört sogar zum Valsegg: die Fane Alm. Sie beherbergt eine urige Hütte in der Valsegg-Gäste ein, zwei Nächte die idyllische Einfachheit früherer Zeiten erleben können.

Auf der Turracher Höhe werden müde Muskeln munter - auf Mountain- oder E-Bike-Trails, beim Wandern und Walken oder beim Spaziergang zur nächsten Almwirtschaft. Wer gern Neues probiert, kann in Dorfgastein Bogenschießen oder seine Kraft und Ausdauer im Klettergarten Klammstein unter Beweis stellen. Entspannter geht es hingegen in den bayrischen Alpin Chalets zu -beim Yoga oder Stretching.

© Chaletdorf Valsegg ×

Valsegg Vals (Südtirol)

Das wird geboten: die charmanten Holzchalets verstecken sich im Wald und befinden sich damit in einzigartiger ruhelage.

Ein besonderes Highlight: Jedes Haus verfügt über ein Private Spa samt Sauna, Erlebnisdusche, freistehender Badewanne und Hot Tub. Waldbaden im Infinity-Pool sowie Massagen und andere Wellnesstreatments genießen Gäste im "Waldbad Spa-Haus". Kulinarisch verwöhnt das Team direkt im Chalet. Frühstück und Dinner werden dort für die Gäste vorbereitet.

Preis: Chalet für 2 bis 5 Personen ab 252 Euro pro Nacht

Info: valsegg.it

© Hollmann am Berg ×

Hollmann am Berg (Ebene Reichenau, Kärnten)

Das wird geboten: in Manhattan gilt dasselbe wie auf der Turracher Höhe: Viel Fläche auf schlankem Fuß führt in die Höhe. die drei türme sind durchwegs modern gestaltet und überzeugen mit Annehmlichkeiten wie einer Sauna, Garagenplätzen, Panoramabadewanne und einem Ausblick in die unberührte Natur.

Preis: Chalet für acht Personen ab 480 Euro pro Nacht

Info: crazyhollmann.com

© Lodge of Joy ×

Lodge of Joy Wagrain (Salzburg)

Das wird geboten: das luxuriöse 5-sterne Chalet liegt an einem idyllischen Plätzchen in Wagrain. Von der Terrasse oder von den schönen Balkonen aus genießen die Gäste die wunderschöne Fernsicht. im Frühling warten zahlreiche Wanderwege, ein Hochseilklettergarten, abenteuerliche Biketrails und vieles mehr auf Besucher:innen.

Preis: auf Anfrage.

Info: lodgeofjoy.com

© Bergparadies Dorfgastein ×

Bergparadies Dorfgastein (Dorfgastein, Salzburg)

Das wird geboten: das Bergparadies liegt mitten im entspannten Dorfgastein, direkt an der Talstation des Berglifts - zentral, mit idealer Anbindung an das Verkehrsnetz, aber doch angenehm ruhig. Eine Unterkunft, die mit herrlichem Blick auf die majestätischen Berge besticht.

Preis: Apartment für 2 Personen ab 74 Euro pro Nacht

Info: bergparadies.at

© Alpin Chalets ×

Alpin Chalets Oberjoch (Bayern)

Das wird geboten: Gemeinsam den Kochlöffel schwingen oder ein regionales Allgäuer Frühstück sowie andere Leckereien direkt ins Chalet bringen lassen, nach einem Saunagang in den eigenen vier Wänden fest aneinander gekuschelt vor dem Kamin sitzen oder doch zum Entspannen in den 3.000 m² großen Alpin-Spa gehen - alles möglich dank des angrenzenden Panoramahotels Oberjoch.

Preis: ab 265 Euro pro Person pro Nacht

Info: alpin-chalets.de