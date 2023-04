× Wellness mit Abschlag

Vom Gourmet-Frühstück direkt auf die Driving Range. Und nach dem letzten Loch ab ins Spa. Diese Golfhotels spielen ganz groß auf -und liegen in der Nähe!

Bewegung in der Natur sorgt für Entschleunigung und gibt Kraft. Eine der schönsten Arten, sattes Grün zu genießen, ist der Golfsport. Er gilt v. a. als gutes Ausdauertraining. Regelmäßige Einheiten am Green verbessern das Blutbild, stärken das Immunsystem und reduzieren das Herzinfarkt-Risiko deutlich. Kombiniert mit einem Aufenthalt im Wellnesshotel schafft Golf Entspannung für Körper, Geist und Seele. Die Schönheit der Natur und die frische Bergluft sind ein zusätzlicher Bonus, der das Golfen in und um Österreich besonders attraktiv macht. Wer einmal so richtig durchatmen möchte, ist in einem der hier gezeigten fünf Golfhotels gut aufgehoben.

Vom Anfänger bis zum Profi

Ein Golfurlaub ist keineswegs nur etwas für Profis. Ganz im Gegenteil! Zahlreiche Angebote führen Einsteiger während ihres Aufenthalts langsam an den Sport heran. Das Ebner's Waldhof am See bietet zum Beispiel ein Pauschalangebot auf seinem 9-Loch-Golfplatz für den Anfang. Grundlagen in Technik und Regeln werden spielerisch und mit Spaß erlernt. Sogar den ÖGV-Platzreifekurs können Gäste hier im Rahmen ihres Urlaubs absolvieren.

Sportresidenz Zillertal (Uderns, Tirol)

Das wird geboten: der hauseigene 18-Hole Championship Course direkt am Hotel bietet eine großzügig anlegte Übungsanlage mit überdachten Abschlägen, Kurzspielareal, großer Chipping- und Putting-Area sowie PGA-Golfschule. darüber hinaus gibt es drei neue Kurzspielbahnen mit Bunkern, Hügeln und Wasserhindernissen. Die Lage des Golfclubs auf 550 Metern Seehöhe und die klimatischen Bedingungen ermöglichen eine sonnige Spielzeit von März bis November.

Preis: ab 149 Euro pro Nacht pro Person; 1 tag Golf Unlimited um 96 Euro pro Person

Info: sportresidenz.at

Hotel Peternhof (Kössen, Tirol)

Das wird geboten: die überaus malerisch gelegene 18-Loch Anlage des GC Reit im Winkl/Kössen bei Bayern ist Europas erster und einziger grenzüberschreitender Golfplatz. der Golfclub verfügt über ein Clubhaus, zwei Schlosspavillons, Caddy- und Umkleideräume. Beim Hotel selbst gibt es außerdem einen eigenen Golfplatz mit Driving-Range.

Preis: ab 116 Euro pro Nacht pro Person

Info: peternhof.com

Hotel Schloss Mittersill (Mittersill, Salzburg)

Das wird geboten: Am naheliegenden 18-Loch-Golfplatz im Nationalpark genießen Gäste des Hotels ermäßigte Greenfees. Hin und retour gelangt man mit einem kostenlosen shuttle. Tipp: Mittwochs ist Herrentag und donnerstags Damentag mit günstigeren Tarifen!

Preis: Zimmerpreise auf Anfrage; 18-Loch-greenfee am Herren-/Damentag um 46 Euro pro Person

Info: schloss-mittersill.com

Greenfield Hotel Golf &Spa (Bükfürdö, Ungarn)

Das wird geboten: das Hotel befindet sich im Herzen einer Thermalregion. gleich vor der Türe wartet Ungarns erster 18-Loch-golfplatz. das pannonische Klima, die idyllische Landschaft und das bezaubernde Panorama machen das Golferlebnis hier ganz besonders.

Preis: Hotelpreise auf Anfrage; 18-Lochrunde um ca. 65 Euro pro Person

Info: greenfieldhotel.hu

Ebner’s Waldhof am See (Fuschl am See, Salzburg)

Das wird geboten: Nur zehn Gehminuten vom Hotel entfernt, steigen Gäste im hoteleigenen Golfclub Waldhof direkt ins Golfvergnügen ein. Golf-Profis in der Golfschule zeigen am 9-Loch-Golfplatz hilfreiche Tipps und Tricks und unterstützen am Weg zum perfekten Abschlag.

Preis: 5 Nächte Genuss Golfen "Einsteiger" inklusive Halbpension ab 1.295 Euro pro Person

Info: ebners-waldhof.at