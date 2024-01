Nach den Feiertagen heißt es wieder Abspecken und Entschlacken. Am besten klappt das in einer der nachstehenden, hervorragenden Detox-Oasen.

Detoxen, zur Ruhe kommen und dem Körper eine Pause gönnen. Viele Menschen wollen am Anfang des Jahres einen Neustart wagen und den Körper von den Folgen ungesunder Ernährung oder Schadstoffen reinigen. Auch Alkohol, Rauchen oder Stress sind Faktoren, die es beim Detoxen zu dezimieren gilt. Einige Hotels setzen ganz bewusst darauf den Fokus und wollen nicht nur Entspannung und Auszeit, sondern auch Entgiftung für Körper und Geist anbieten. Diese fünf Top-Refugien zum Entschlacken sind auf jeden Fall einen Besuch wert.

1. Lanserhof / Lans / Tirol

Der Lanserhof ist in Europa führend in Sachen Entgiftung und Entschlackung. © Lanserhof ×

Eine führende Fasten- und Gesund-Adresse ist der Lanserhof Lans in Tirol. Von medizinischen Check-ups bis zur Regeneration nach F. X. Mayr ist das stylische Refugium perfekt, um gesund in das neue Jahr zu starten. Das Gesundheitsresort der Extraklasse steht für einen ganzheitlichen Ansatz. Die Angebote umfassen Schmerztherapie, medizinische Check-ups und Burnout-Prävention. Top: Das Detox-Resort liegt in ruhiger Lage am Waldrand mit atemberaubendem Ausblick.

2. Original FX Mayr / Maria Wörth

Ein Ort zum Entschlacken am Wörthersee. © Original FX MAYR ×

Nach F. X. Mayr wird auch am Wörthersee regeneriert, nämlich im Original F. X. Mayr Resort in Dellach. Ab 7. Jänner kann man hier wieder die Batterien aufladen. Auf einer leichten Anhöhe am Südufer des Wörthersees liegt das Original FX Mayr. Hier trifft medizinische Diagnostik auf ganzheitliche Gesundheitsvorsorge. Es ist der ideale Ort, Darmgesundheit und Immunsystem zu stärken.

3. Die Wasnerin G’sund & Natur / Bad Aussee

Detox-Kuren und mehr in Bad Aussee. © Die Wasnerin G'sund & Natur ×

Im schönen Salzkammergut, nämlich in Bad Aussee, lädt Die Wasnerin dazu ein, den Säure-Basen-Haushalt wieder auf Vordermann zu bringen. Zudem locken hier ein tägliches Aktivprogramm und Yoga-Retreats. Gesund-Profis stellen im 4*S-Hideaway ein Rundum-Paket aus Ernährung, Bewegung und Entspannung für Sie zusammen. Entspannung im Spa-Bereich mit 17-Meter-Außenpool inklusive!

4. Kitzspitz Naturhotel / St. Jakob in Haus

Genuss und Wellness im Pillerseetal. © Naturhotel Kitzspitz ×

In der Nähe von Kitzbühel regeneriert man zum Jahresbeginn mit hervorragenden Detoxkuren. Das familiengeführte Landhotel in der Nähe von Kitzbühel liegt direkt an der Skipiste, mit sehr schönem Spa. Zu bestimmten Terminen werden hier Basenfasten-Wochen und Detoxkuren angeboten.

5.Der Daberer / Dellach im Gailtal

Basenfasten in traumhafter Umgebung. © Der Daberer ×

Nachhaltige Basenfasten-Pakete und wirksame Behandlungen werden auch im schönen Biohotel Der Daberer in Dellach angeboten: Basenfasten, Wandern und Yoga – im schönen Biohotel kann man perfekt relaxen. Schon die Lage ist ausgesprochen schön – vom Hotel genießt man einen herrlichen Blick auf die Karnischen Alpen.