× Meditative Yoga-Retreats: Namasté im Herbst

Rückzug aus dem stressigen Alltag - diese Yoga Retreats laden zu einer Auszeit und Me-Time ein.

Ein morgendlicher Sonnengruß, gefolgt von einem Tag voller Meditation, achtsamer Ernährung und Yoga-Workshops. Bei Retreats dreht sich alles rund um das eigene Wohlbefinden - körperlich wie auch seelisch. Die Gäste verbringen ein Wochenende oder länger unter Gleichgesinnten und legen ihren Fokus auf Erholung und Achtsamkeit. Die Planung der Aktivitäten wie Yoga-Einheiten, Ausflüge und Co. übernimmt das Hotel. Gut so: So kann man restlos abschalten und sich ganz auf das Erlebnis einlassen.

Gelassener, fitter, zufriedener

Die mehrtägigen Retreats bieten die Möglichkeit, sich intensiv mit Yoga zu beschäftigen und die positiven Auswirkungen auf die Gesundheit zu erfahren. Doch welche Vorteile hat Yoga eigentlich für die Gesundheit?

Stressabbau

Durch die Kombination aus körperlichen Übungen, Atemtechniken und Meditation wird das Nervensystem beruhigt und der Stresslevel gesenkt. Dies kann zu einer verbesserten Schlafqualität, einer gesteigerten Konzentrationsfähigkeit und einer allgemeinen Gelassenheit im Alltag führen.

Fitness

Yoga ist eine ganzheitliche Trainingsmethode, die den gesamten Körper stärkt und flexibler macht. Durch regelmäßiges Üben werden Muskeln aufgebaut, die Körperhaltung verbessert und die Beweglichkeit erhöht. Zudem werden Gleichgewichtssinn und Koordination trainiert.

Mentale Gesundheit

Durch die Konzentration auf den Atem und das Hier und Jetzt wird die Achtsamkeit geschult. Dadurch gelingt Stressbewältigung besser, Ängste werden reduziert und in weiterer Folge wird das allgemeine Wohlbefinden verbessert.

Stärkung des Immunsystems

Studien haben gezeigt, dass regelmäßiges Yoga zudem das Immunsystem stärken kann. Durch die Aktivierung des Parasympathikus, des sogenannten "Ruhe- und Verdauungsnervs", wird die Produktion von Stresshormonen reduziert und die Immunabwehr gestärkt.

Atemtechnik

Yoga legt großen Wert auf die richtige Atmung. Durch bewusstes Atmen wird die Lungenkapazität erhöht und die Sauerstoffversorgung des Körpers verbessert.

© Patrick Langwallner ×

© Patrick Langwallner ×

© Hersteller ×

Naturhotel Forsthofgut Leogang, Salzburg

Das wird geboten: Das Forsthofgut liegt inmitten idyllischer Kulisse. Perfekt für eine meditative Auszeit! Das Yoga-special des Hotels beinhaltet fünf bis sieben Nächte im Naturzimmer, tägliche Yoga-bzw. Yoga-bezogene Einheiten wie Mediationen oder Pilates, Yogaausrüstung, 5.700 m² pure Entspannung im Waldspa, fünf Pools mit bergblick, Dampfbäder und saunen mit zahlreichen Aufgüssen, 300 m² Fitness-studio, 30.000 m² Gartenanlage, Naturbadeteich mit Ruheinseln, mehrere geführte Wanderungen pro Woche sowie zahlreiche Vorteile durch die Saalfelden Leogang Card.

Preis: Yogaspecial (im Zeitraum 10.9. bis 29.9.) ab 1.570 Euro pro Person für 5 bis 7 Nächte

Info: forsthofgut.at

© Baglioni Resort Maldives ×

© Baglioni Resort Maldives ×

Baglioni Resort Maagau Island, Malediven

Das wird geboten: gemeinsam mit sportwissenschafterin und Yogalehrerin Tine Bielecki veranstaltet die Stabhochspringerin und Autorin Katharina Bauer vom 22. bis 28. September ein Yoga Retreat im baglioni resort Maldives. neben Yoga, Meditation und Atemübungen steht ein täglicher Vortrag zu den Themen Mindest, Herzgesundheit und Alltagsbewegung auf dem Programm. Das Programm richtet sich nämlich explizit an Menschen, die ihren Lebensstil mit Blick auf eine gute Herzgesundheit verändern möchten. Katharina lebt selbst mit einem implantierten Defibrillator und fand im Yoga die perfekte Therapie. Der mediterrane Lebensstil, wie ihn die italienische Marke Baglioni verkörpert, hat nachweislich einen zusätzlich positiven Einfluss auf die Gesundheit.

Preis: auf Anfrage.

Info: maldives.baglionihotels.com

© Hersteller ×

© Adnen M ×

The Residence Tunis Marsa, Tunesien

Das wird geboten: Das "Yoga & Mindfulness Retreat" im The Residence Tunis ist eine Kombination aus Ernährung, individuellen Yogasitzungen, Meditation und traditionellen ritualen und zielt auf eine ganzheitliche Verjüngung von Körper und Geist ab. außergewöhnlich sind die Tagesausflüge zur archäologischen stätte von Karthago. In der ruhigen Umgebung dieses antiken Platzes können Gäste an Atem- und Meditationsworkshops teilnehmen.

Preis: Vier Nächte ab ca. 1.190 Euro für Einzelbelegung und ab 2.470 Euro für ein Doppelzimmer inklusive Frühstück und Flughafentransfer

Info: cenizaro.com/ theresidence/tunis