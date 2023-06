× Mehr Spaß am Sport

Ob mit der richtigen Playlist oder mentalen Strategien - diese Tipps motivieren uns zu mehr Bewegung. nur die Hälfte der Österreicher:innen sportelt zumindest einmal die Woche. Zeit, das zu ändern!

Nur etwa die Hälfte aller Österreicher: innen treibt zumindest einmal pro Woche Sport. Und selbst das sei laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu wenig. Diese empfiehlt 150 Minuten Aktivität pro Woche. Im "Global Status Report on Physical Activity 2022" veröffentlichte sie außerdem besorgniserregende Zahlen: Bewegen sich in ärmeren Ländern rund 16 Prozent der Menschen zu wenig, sind es in Ländern mit hohem Einkommen bereits über 30 Prozent. Demnach dürften bis 2030 weltweit knapp 500 Millionen Menschen an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Fettleibigkeit, Depressionen und Demenz erkranken -weil sie sich u. a. nicht ausreichend bewegen.

Supermedikament

Sport macht nachweislich das Immunsystem fitter und verbessert die Gehirnleistung. Es ist also wichtig, sich zu ausreichend Bewegung motivieren zu können. Das ist im stressigen Alltag nicht immer einfach. Deshalb hat die gesund&fit Fitness-Redaktion zehn hilfreiche Tipps für Sie gesammelt, wie der Start in einen aktiveren Lifestyle gelingen kann.

© Getty Images ×

Teamwork makes the dream work!

Was alleine schwerfällt, kann zusammen ganz einfach sein. Unser Tipp: Einmal die Woche ein Lauf-Date vereinbaren, sich im örtlichen Volleyballverein anmelden oder regelmäßig Yogastunden im Studio buchen. Zum einen fällt es schwerer abzusagen, wenn jemand anderes davon Wind bekommen würde. Andererseits macht Sport mit Freund: innen einfach doppelt Spaß!

Die Psyche austricksen

Denken Sie schon vor dem Training daran, wie gut Sie sich danach fühlen werden! Sei es das Gefühl, das geschafft zu haben, was man sich vorgenommen hat oder die tiefe Entspannung nach einer Yoga-Einheit. Viele finden auch Motivation im Freiheitsgefühl nach einem guten Lauf. Was es auch ist, das Sie zur Bewegung motiviert - rufen Sie es sich bereits bevor Sie damit starten wollen ins Gedächtnis. Das erleichtert den ersten Schritt!

Podcasts zur Ablenkung

Drei Folgen "Aha! Zehn Minuten Alltags-Wissen" von WELT -dann haben Sie die Joggingrunde bereits geschafft. Oder 60 Minuten Comedy pur mit Sunset Club (von Joko Winterscheidt und Sophie Passmann) - damit vergeht jede Radtour wie im Flug. Nur von True Crime während der Abendrunde raten wir ab -das könnte gruselig werden.

Sich selbst belohnen

Aber bitte nicht mit Süßigkeiten! Bei einer Radtour kann zum Beispiel ein besonderes Ziel die Belohnung darstellen. Radeln Sie nicht blind drauflos, sondern definieren Sie vorab, wo es heute hingehen soll. Zum Beispiel ein nettes Café, ein schöner Aussichtspunkt oder zu einer Freundin nach Hause. Mit einem Ziel vor Augen sportelt es sich leichter!

Schluss mit Vergleichen

Den Läufer Usain Bolt überholt man als achtfachen Olympiasieger und elffachen Weltmeister nicht so schnell. Als Turner hätte er es mit seinen knapp zwei Metern Größe aber wohl recht schwer. Einen Gewichtheber beim Krafttraining besiegen zu wollen, ist als Hobbysportler: in wohl ebenso unrealistisch. Aber gegen einen solchen im Laufen anzutreten, verändert die Perspektive gravierend. Das Fazit: Jeder Mensch hat andere Stärken und Schwächen. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Fortschritt und finden Sie darin Motivation!

© Getty Images ×

Alte Hobbys wiederbeleben

Waren Sie als Kind im Fußballklub oder haben Ballett getanzt? Überraschen Sie sich selbst und schauen Sie, was Sie noch draufhaben! Unser Körper merkt sich Bewegungsabläufe über Jahrzehnte. Vielleicht schaffen Sie keine doppelte Pirouette mehr, aber allein wieder einmal in Ballettschuhe hineinzuschlüpfen, kann schöne Erinnerungen und damit einen ordentlichen Motivationsboost bringen.

Wenn-Dann-Strategien

"Wenn ich einen stressigen Arbeitstag hatte, dann möchte ich nur noch auf die Couch." Kommt Ihnen bekannt vor? Nun geht es darum, Ihr "dann" anzupassen. "Wenn ich einen stressigen Arbeitstag hatte, dann höre ich meine Lieblingsplaylist zur Motivation." Und schon haben Ausreden keine Chance mehr!

© Getty Images ×

Im richtigen Tempo

Oft scheitert es am Druck, den man sich selbst macht. Yogakurs am Montag, Fitnesscenter am Dienstag, Laufen am Mittwoch, ... Stopp! Wir wollen Spaß an der Bewegung finden. Wenn Sie einen vollen Terminplan genießen - lassen Sie sich nicht aufhalten! Aber oft kann zu viel Sport die Freude daran nehmen. Hören Sie deshalb auf Ihren Körper und nehmen Sie sich nur vor, was für Sie passt. Und wenn das zurzeit "bloß" das Ziel von 10.000 Schritten pro Tag ist, ist das ein guter Anfang!

© Getty Images ×

Fühlt sich gar nicht an wie Sport!

Versuchen Sie Trainingsmethoden zu finden, die Bewegung nicht wie eine lästige Aufgabe erscheinen lassen. Ein Beispiel: Hula-Hoop verbrennt zwischen 200 und 300 Kalorien in 30 Minuten. Wenn Sie währenddessen Netflix aufdrehen oder mit ihrer besten Freundin telefonieren, rückt die Anstrengung in den Hintergrund und Ihr Sport-Soll ist ganz nebenbei erreicht.