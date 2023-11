× Beim Baden Kalorien verbrennen? So gelingt's!

Lieber in die Badewanne als auf das Laufband? Das klingt nicht nur deutlich angenehmer, sondern ist tatsächlich auch in puncto Kalorien verbrennen beinahe so effektiv.

Nach einem anstrengenden Arbeitstag in der Badewanne entspannen? Das klingt wie ein Traum. Und nicht nur das: Baden hält uns auch fit. Forschende der Loughborough University in England stellten Erstaunliches fest: Baden kann tatsächlich Kalorien verbrennen – nicht so viel wie (intensive) sportliche Betätigung, aber immerhin so viel wie etwa 30-minütiges Spazierengehen.

So viele Kalorien verbrennt man beim Baden

An der britischen Studie nahmen 14 Männer teil, die jeweils zwei Tests durchführten. Sie mussten eine Stunde lang Fahrrad fahren sowie ein einstündiges Bad in 40 Grad heißem Wasser nehmen. Das Fahrrad fahren verbrannte mehr Kalorien. Jedoch staunten die Forschenden, dass ein heißes Bad ebenso satte 130 Kalorien verbrannte. Und das, obwohl die Probanden entspannt in der Wanne lagen und sich dabei kaum bewegten. Denn durch das heiße Bad steigt auch die Körpertemperatur, was wiederum den Stoffwechsel ankurbelt. Ein entspannendes Bad ist also nicht nur für die mentale Gesundheit förderlich, sondern auch für die Fettverbrennung.

© Getty Images ×

Regulierung des Blutzuckers

Unerwartet war, dass sich der Blutzuckerspiegel während des Bades deutlicher senkte als beim Radfahren - um ganze 10 Prozent niedriger. Diese regulierende Wirkung auf den Blutzuckerspiegel werteten die Forschenden ebenso positiv wie die antientzündlichen Reaktionen des Körpers – sowohl nach der sportlichen Einheit als auch nach einem heißen Bad. Diese Reaktion stärkt das Immunsystem gegenüber Infekten.

Kann man also ganz auf Sport verzichten?

So weit geht das Ganze dann doch nicht. Zwar zeigte auch eine finnische Studie aus dem Jahr 2015: Hitze verbrennt Kalorien! So können auch Saunagänge das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko (besonders bei Männern) senken. Um die umfangreichenden Wirkungen von Sport zu ersetzen reicht jedoch keine heiße Quelle.