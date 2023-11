Kein Stress vor Weihnachten: Tipps für mehr Gelassenheit

Urlaub planen, Geschenke besorgen, Kekse backen: Die Vorweihnachtszeit ist alles andere als entspannend. Wir verraten Tricks für innere Ruhe.

Für die meisten von uns ist die Vorweihnachtszeit nicht besinnlich, sondern ziemlich stressig. Hektik und Trubel finden nicht nur auf den Straßen statt, sondern auch zuhause und im Arbeitsalltag. Kunden brauchen noch schnelle Pitches für Kampagnen zum Jahresende, Kalkulationen für 2024 sind noch nicht ganz fertig, der Urlaub will richtig vorbereitet werden und vor Weihnachten jagt ein (privates) Event das nächste. Den Stress kann man kaum entkommen. Wenn man ganz nebenbei auch noch Familie, Geschenke und Co. koordinieren soll, fällt es schwer einen klaren Kopf zu bewahren.

Vorweihnachtszeit: 5 Tipps für mehr Gelassenheit und Ruhe

1. To-Do-Liste kürzen

Alles aufschreiben, was erledigt werden sollte, und dann großzügig kürzen: Muss der Adventkranz unbedingt selbst gebunden werden? Können die Schubladen nicht auch nach Weihnachten aufgeräumt werden?

2. Freizeit braucht Frei-Zeit

Alles aufschreiben, was man gerne machen möchte, und dann auch hier alles streichen, das in Stress ausarten könnte: Wen will ich wirklich treffen? Beruhigt mich das Backen oder stresst es mich? Auch zu viel des Guten ist zu viel.

3. Aufgaben verteilen

Für jede Aufgabe einen Zettel schreiben, alles in einen Topf geben und jedes Familienmitglied eine Aufgabe ziehen lassen.

4. Menü abspecken

Zu Weihnachten etwas einfaches kochen oder das Weihnachtsmenü um einen Gang kürzen: Das erfreut Magen und Köch:in.

5. Täglich 15 Minuten für sich selbst einplanen

Ohne Muss/Sollte/“Schnell jetzt!“. Allein das bringt bereits viel Positives in Gang.