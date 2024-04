Til Schweiger leidet an Sepsis: So erkennen Sie eine Blutvergiftung

Alles, was Sie über die Herz-Kreislauf-Vorsorge wissen müssen Rund ein Drittel aller Sterbefälle in Österreich sind auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Damit sind sie die häufigste Todesursache. Im Interview erklären uns die Experten, wie man die Risiken für Schlaganfall & Co. frühzeitig erkennen und abwenden kann.