Alles über die Grippeimpfung

Wie funktioniert die Impfung? Strategie Impfstoffe sind jene medizinischen Wunderwaffen, die uns gegen bestimmte Infektionserkrankungen immunisieren. Je nach Typus werden zwei unterschiedliche Impfstoffarten verabreicht: Totimpfstoffe, die aus inaktivierten Erregern bestehen, und Lebendimpfstoffe, die abgeschwächte aber noch aktive Erreger enthalten. Das Schutzprinzip ist bei beiden dasselbe: Die Erreger werden vom Körper als Bedrohung erkannt und regen das Immunsystem dazu an, entsprechende Antikörper auszubilden. Dank der Inaktivierung der Erreger in Totimpfstoffen kommt es zu keinem Ausbruch der Erkrankung. Bei abgeschwächten Erregern, wie sie Lebendimpfstoffe enthalten, können vorübergehend milde Symptome auftreten. Unser Körper kann so auf sehr sichere Weise eine Abwehrstrategie entwickeln. Bei neuerlichem Kontakt mit denselben „echten“ Erregern weiß der Körper rasch zu reagieren. Warum jedes Jahr? Prognose Eine Grippe-Impfung schützt immer nur eine Saison lang. Der Grund dafür: Die kursierenden Virenstämme ändern sich jährlich. Deshalb werden die Impfstoffe jedes Jahr neu formuliert, um in der kommenden Grippe-Saison möglichst effektiv zu schützen. Bereits im Frühjahr wird festgelegt, welche Viren in den nächsten Impfstoffen enthalten sein sollen. Diese frühe Festsetzung ist für die zeitgerechte Produktion der Impfstoffe unerlässlich. Ein wichtiger Indikator hierfür ist, wie die Grippewelle auf der Südhalbkugel, wo sie schon im späten Frühjahr einen Höhepunkt erlebt, verläuft. Daran versucht man, eine Prognose für die Nordhalbkugel zu treffen. Wann impfen? November Die Schutzwirkung der Grippe-Impfung nimmt nach einigen Monaten ab. Daher empfehlen viele Experten, die Impfung etwa Mitte November, spätestens jedoch bis Mitte Dezember vornehmen zu lassen. So sind Sie für die Grippewelle, die üblicherweise ab dem Jahreswechsel bis in den März oder April hinein besteht, bestens geschützt. Die zugelassenen Impfstoffe unterscheiden sich nur minimal voneinander.