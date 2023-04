Schwangerschaft: Wie gut ist Folsäure per Infusion?

Folsäuremangel: Sie fragen - Experten antworten.

Frage: Wir planen ein Baby. Ich weiß, dass dafür eine gute Versorgung mit Folsäure wichtig ist. In einem Forum habe ich gelesen, dass es Folsäure-Infusionen gibt. Kann es die Chancen erhöhen?

Antwort: Sollte bereits ein Folsäuremangel bestehen, ist es sinnvoll diesen möglichst rasch aufzufüllen, in diesem Fall ist eine Infusion empfehlenswert. Wenn kein Folsäuremangel vorliegt, ist es nicht notwendig eine Infusion zu verabreichen. In diesem Fall reicht die niedrig dosierte Zufuhr in Form von Nahrungsergänzung speziell für Kinderwunsch über einen längeren Zeitraum. Sollten diese Nahrungsergänzungsmittel allerdings nicht vertragen werden, kann man jederzeit auf Verabreichung in Form von Infusionen ausweichen. Der Vorteil der Infusion liegt einerseits darin, dass man schneller in den oberen Normbereich gelangt und andererseits darin, dass oft ein bis zwei Infusionen reichen und man nicht täglich Tabletten einnehmen muss.