× Warum Sie eine Zitrone neben Ihr Bett legen sollten

Fällt es Ihnen morgens auch manchmal schwer, aus dem Bett zu kommen? Anstatt mindestens fünfmal die Schlummer-Taste zu drücken, sollten Sie es mal mit einer Zitrone versuchen.

Ob zum Kochen oder zum Putzen, das Wundermittel Zitrone kann man vielseitig im Haushalt einsetzen. Auch im Schlafzimmer erfüllt die Zitrusfrucht verschiedene Funktionen.

Was bewirkt eine aufgeschnittene Zitrone im Schlafzimmer?

Zunächst einmal kann die Zitrone als angenehmer Raumduft herhalten. Dafür reicht es, eine Zitrone in Scheiben zu schneiden und in einer Schüssel in das Zimmer zu stellen. Ein positiver Nebeneffekt: Was für uns angenehm frisch riecht, können viele lästige Tierchen nicht leiden. Stechmücken und Fliegen, aber auch Schädlinge wie Kleidermotten meiden den Duft lieber. Aber auch auf unseren Körper hat das gesunde Obst eine Vielzahl erstaunlicher Effekte.

Ein Forscherteam der Ohio State University fand bei einer Studie heraus, dass die Frucht wie ein Stimmungs-Booster wirken und damit sogar das Aufstehen erleichtern kann. Die Zitrusfrucht sorgt dafür, dass unser Serotoninspiegel ansteigt, bzw. unser Wohlfühl- und Glückshormon damit zunimmt. Daher kann die Frucht im Schlafzimmer dabei helfen, morgens besser aus dem Bett zu kommen und verteilt noch dazu einen angenehmen Duft, der uns morgens schneller munter werden lässt.

Aber auch beim Einschlafen kann die Zitrone helfen. Sie steigert nicht nur die Konzentration, sondern sorgt auch für Entspannung. Das kann dann dazu beitragen, dass wir schneller ein- und besser durchschlafen.

Wie oft sollte man die Zitrone neben dem Bett austauschen?

Will man auf die gesunde oder entspannende Wirkung der Zitrone nicht mehr verzichten, sollte man das Obst auf dem Nachttisch regelmäßig austauschen. Damit Wirkung und Duft immer frisch bleiben, sollte täglich eine neue Scheibe aufgeschnitten werden.

© Getty Images ×

Etwas länger hält der Effekt mit ätherischem Zitronenöl, das man auf einen Duftstein träufelt oder auf ein Stück Watte neben dem Bett positioniert. Dem Öl sollten jedoch keine künstlichen Duftstoffe beigefügt sein.