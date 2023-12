Nie wieder Kater: So gelingt's!

Hoch das Glas ist derzeit das Nummer 1 Workout? Wir haben auf diesen Seiten die besten Tipps, wie man schonender und bewusster Hochprozentiges konsumiert.

Jaaaa, wir sollten nicht (rauchen, trinken, bis spät nachts feiern und mit Make-up ins Bett fallen)! Aber eine ausgelassene Feier mit geliebten Menschen ist einfach Balsam für die Seele. Und den wollen und brauchen wir gerade an dunklen Tagen dringend! Ein reges Sozialleben gilt sogar als lebensverlängernd.

Die Dosis macht das Gift

365 Tage Party im Jahr tun natürlich niemandem gut. Aber Ausnahmen sind, wie auch beim Essen, erlaubt – vor allem, wenn man das Jahr über gut auf sich achtet. Zudem lassen sich gelegentliche Alko-Sünden kompensieren. Wir verraten Feieraffinen, wie sie ihren Körper optimal auf die Weihnachtsfeier einstimmen, wie ein bewusster Genuss von alkoholischen Getränken gelingt und wie man Körper und Kopf am nächsten Morgen bestmöglich unterstützt.

Also: Feiern Sie die Feste ruhig, wie sie fallen. Denn mit diesen Top Insider-Tipps bleiben der Körper fit und der Kopf klar.

Vor der Party

1. Gute Unterlage

„Den Alkoholabbau per se“, verrät uns Pharmazeutin Dr. Sylvia Salamon, „kann man nicht beschleunigen. Man kann ihn jedoch beeinflussen. Und zwar so, dass der Körper den Alkohol besser verträgt und dass die Folgen – also ein starker plötzlicher Rausch und der Kater – gemildert werden. Eine wirkungsvolle Vorbeugung ist das Essen von fetthaltiger Nahrung. Durch die ,Unterlage‘ wird Alkohol verzögert abgebaut. Man ,verträgt‘ ihn besser.“

Präventives Geheimrezept von Gesundheitspapst Prof. Hademar Bankhofer: Schälen Sie ein hartes Ei und schneiden Sie es in zwei Hälften. Nehmen Sie das Eigelb heraus und geben Sie in die Eiweiß-Mulde ein paar Tropfen Apfelessig, ein paar Tropfen Olivenöl und etwas Senf. Dann legen Sie das Eigelb wieder an seinen Platz und essen –

unter gutem Kauen – das ganze Ei. Das ist eine gute Grundlage, damit man den Alkohol besser abbaut.“ Weitere Tipps: hochwertige Öle (z. B. Olivenöl) und viel Gemüse – am besten Sauerkraut. Dieses stärkt Darm sowie Immunsystem (werden durch Alkohol geschwächt) und produziert das Hormon GLP-1, das den Insulinspiegel niedrig hält und später Heißhungerattacken verhindert.

2. Zuerst mal Tee

Eine vorbeugende Kräutertee-Kur stärkt die Leber. Trinken Sie einen Tag lang einen Liter Mariendisteltee (aus der Apotheke) ungesüßt. Die Bitterstoffe des Tees helfen der Leber, den Alkohol abzubauen und sie sind gut hydriert für den Abend. Zusatztipp: Auch Basentees stärken den Organismus.

3. Zaubertrank aus der Apotheke

Insidertipp der Pharmazeuten: Acetylcystein, kurz ACC: ein völlig nebenwirkungsfreier, antioxidativer und schleimlösender Wirkstoff, der vor allem in der Behandlung von Atemwegserkrankungen mit zäher Sekretbildung eingesetzt wird. Gegen den Kater hilft ACC, weil es ein starkes Antioxidans ist. Es hemmt beim Abbauprozess die Bildung von schädlichen freien Radikalen, die die typischen Katersymptome auslösen.

Tipp von Dr. Salamon: Eine halbe Brausetablette vor dem Feiern nehmen und eine halbe vor dem Schlafengehen.“

Auf der Party

4. Auf die 1:1-Regel setzen

Stay hydrated – aber richtig! Jedes Glas Alkohol 1:1 mit Wasser kombinieren. Am besten Wasser sogar in einem noch höheren Verhältnis trinken. Das beugt der Dehydrierung und somit den Kopfschmerzen am effektivsten vor. Aber Achtung: Finger weg von Mineral mit Kohlensäure und anderen Sprudelgetränken. Denn Kohlensäure transportiert Alkohol noch schneller ins Blut.

5. Low-Sugar bleiben

Je weniger Zucker man mit Alkohol zu sich nimmt, desto besser. Erstens trinkt man Süßes schneller, weil es besser schmeckt. Zweitens beeinflusst viel zugesetzter Zucker (z. B. in Sirupform) den Stoffwechsel – Alkohol wird schlechter abgebaut. Also: besser auf ein Achterl Wein oder Champagner setzen als auf „Alko-Pops“ wie Glühwein.

6. Essen nicht vergessen

Wer isst, hat keine Zeit zu trinken. Zudem können die Speicher aufgefüllt werden. Sie haben Heißhunger auf Salziges? Gut so! Alkohol schwemmt nämlich Mineralstoffe aus und dieser Verlust kann z. B. durch salzige Snacks kompensiert werden. Vor allem Magnesium sollte zugeführt werden. Es beugt Kopfschmerzen vor und ist bei den Reizübertragungen im Körper involviert. Enthalten u. a. in Nüssen, Vollkornbrot, Kartoffeln.