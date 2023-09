Zu viel Alkohol: Das passiert bei einem Filmriss im Gehirn

Unterbrochene Erinnerungen nach erhöhtem Alkoholkonsum sind keine Seltenheit - und noch dazu sehr unangenehm für die Psyche. Doch wie schlimm ist ein Filmriss wirklich und was genau passiert dabei im Gehirn?

Noch ein Bier, danach eine Runde Shots, und zum Abschluss noch ein Schnaps. Die Party war gut, doch irgendwie fehlt ein Stück des Abends. Zu starker Alkoholkonsum kann zu Gedächtnisstörungen bei Ereignissen führen, die im Rausch passiert sind. Ein Filmriss kann bei jedem Menschen auftreten, der Alkohol trinkt - ganz unabhängig von Alter, Geschlecht oder der Erfahrung mit Alkohol. Doch was passiert eigentlich im Körper, wenn das Gedächtnis Lücken aufweist?

So entsteht ein Filmriss durch Alkoholkonsum

Alkoholbedingte Blackouts sind Lücken in der Erinnerung einer Person an Ereignisse, die während ihres Rausches stattgefunden haben. Die Gedächtnislücken entstehen, wenn eine Person zu viel Alkohol konsumiert hat, dass die Übertragung von Erinnerungen aus dem Kurzzeitgedächtnis, in das Langzeitgedächtnis vorübergehend blockiert wird. Dass es bereits zu Wahrnehmungsstörungen kommt, wird von den Betroffenen allerdings meist gar nicht bemerkt.

Es gibt zwei Arten von Blackouts. Die häufigste Art wird als "fragmentarischer Blackout" bezeichnet und ist durch punktuelle Erinnerungen an Ereignisse gekennzeichnet, wobei "Erinnerungsinseln" durch fehlende Zeitabschnitte dazwischen getrennt sind. Ein "en bloc Blackout" bezeichnet eine vollständige Amnesie, die sich über Stunden erstreckt. Bei dieser schweren Form des Filmrisses verschwinden Erinnerungen an Ereignisse komplett und können in der Regel auch nicht wiederhergestellt werden. Für die Person ist es so, als hätten diese Ereignisse nie stattgefunden.

Ab welchem Level von Alkoholkonsum tritt ein Filmriss auf?

Blackouts können bereits ab einer Blutalkoholkonzentration (BAK) von 0,16 Prozent auftreten. Bei diesen Blutalkoholkonzentrationen sind die meisten kognitiven Fähigkeiten wie Impulskontrolle, Aufmerksamkeit, Urteilsvermögen und Entscheidungsfindung bereits beeinträchtigt. Der Grad der Beeinträchtigung, der bei hohen Blutalkoholkonzentrationen auftritt, macht den mit einem Filmriss verbundenen Rauschzustand besonders gefährlich.

Schneller Alkoholkonsum führt eher zum Filmriss

Zudem sind Blackouts wahrscheinlicher, wenn Alkohol schnell in den Blutkreislauf gelangt und die Blutalkoholkonzentration rapide ansteigt. Dies passiert etwa wenn jemand auf nüchternen Magen trinkt. Frauen sind außerdem höher gefährdet als Männer, da sie im Durchschnitt weniger wiegen und im Verhältnis weniger Wasser im Körper haben, wodurch sie mit jedem Getränk höhere Spitzenwerte der BAK erreichen.

Filmrisse können bereits nach vier Getränken bei Frauen, und fünf Getränken bei Männern innerhalb von zwei Stunden auftreten. Viele Menschen, die einen Filmriss haben, hatten zuvor ein Verhalten an den Tag gelegt, das als hochintensives Trinken bekannt ist - einen Alkoholkonsum, der mindestens doppelt so hoch ist wie der Grenzwert für Rauschtrinken bei Frauen und Männern.