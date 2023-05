Life-Hacks um das Wassertrinken nicht zu vergessen

Ernährungs-Experten empfehlen täglich bis zu drei Liter Wasser zu trinken. Aber wie? Lena Jüngst ist Expertin, wenn es ums Trinken geht und verrät ihre Tipps und Tricks!

Lena Jüngst ist Mitgründerin und Botschafterin von air up. Während ihres Produktgestaltungsstudiums erforschte sie gemeinsam mit Tim Jäger (Mitgründer von air up) das Zusammenspiel von Geschmackswahrnehmung und Geruchssinn. Fazit: 80 Prozent der Geschmackswahrnehmung wird von dem beeinflusst, was wir riechen. Basierend auf dieser Erkenntnis entstand ein Trinksystem (Wasserflasche und Aroma-Pods), das herkömmlichem Leitungswasser durch Düfte verschiedene Geschmäcker verleiht.

Als Trink-Expertin, verrät sie ihre Tipps um dem Körper im Alltag mit genügend Wasser zu versorgen.

1. Morgenroutine

Nach dem Aufstehen gleich ein Glas Wasser trinken. Denn Morgenstund hat Gold im Mund! Wenn das Glas am Abend vorher mit Wasser aufgefüllt ist, kann man auch gleich aus dem Bett heraus perfekt hydriert in den Tag starten.

2. Vier-Gläser-Methode

Um die täglich empfohlene Wassermenge von 2,2 bis 2,7 Litern trotz Alltagsstress zu erreichen, muss man manchmal kreativ werden! Helfen können bereits abgefüllte Gläser oder Flaschen.

3. Wasser-Wecker

Apropos Gedächtnisstütze – auch auditive Signale können helfen, ans Wassertrinken zu denken! Einfach einen Wecker stellen und in regelmäßigen Abständen ein großes Glas Wasser zu sich nehmen.

4. Habit-Stacking

Der Clou: Man verknüpft eine bereits routinierte Handlung, z. B. Zähneputzen, mit einer neuen, z. B. ein Glas Wasser zu trinken.

5. Abendroutine

Das abendliche Glas Wasser versorgt uns die Nacht hindurch mit Feuchtigkeit und fördert den Reinigungsprozess des Körpers. Hier, zum Beispiel, einfach das Wassertrinken mit dem Zähneputzen verknüpfen.

6. Geschmack

Den ganzen Tag einfaches Wasser zu trinken, fällt vielen oftmals schwer. Gründe sind etwa der fehlende Geschmack und die mangelnde Abwechslung. (Zuckerarme) Near-Water-Produkte können den ersten Schritt erleichtern.

7. Leitungswasser

Bei steigenden Preisen und anhaltender Inflation hinterfragen viele ihr Konsumverhalten. Leitungswasser schont den Geldbeutel! Es besitzt hierzulande eine hohe Qualität, ist einfach zugänglich und nachweislich umweltschonender als fertig abgefüllte Getränke.