× Leiden Sie unter einem Popcorn-Brain?

Sie können sich nur schwer auf ein Thema konzentrieren und lassen sich ständig von Smartphone und Co. ablenken? Dann leiden Sie vermutlich am Popcorn-Brain. Was es damit auf sich hat, verraten wir hier.

Heutzutage sind wir im Alltag sehr vielen Reizen ausgesetzt. Der ständige Konsum von Instagram, TikTok und Co. kann für das Gehirn mitunter eine ziemliche Herausforderung sein und dazu führen, dass wir uns immer schlechter und kürzer konzentrieren können. Diese Entwicklung führt zum sogenannten Popcorn-Brain.

Was hat Popcorn mit dem Gehirn zu tun?

Bereits 2011 hat der Forscher David Levy der University of Washington den Begriff "Popcorn Brain" eingeführt. Damit meint er ein Gehirn, das an die ständige Nutzung und das schnelle Tempo der sozialen Medien gewohnt ist. Somit wollte er auf die Auswirkungen des verstärkten Multitaskings und der Reizüberflutung auf unser Gehirn und unsere Konzentration aufmerksam machen. Das Gehirn entwickelt sich also zu einem Maiskorn in der Pfanne, dass bei Erhitzung wild umherhüpft und dann aufpufft.

Die Aufmerksamkeitsdauer hat sich verkürzt

Das exzessive Scrollen und Browsen durch neue Posts, das Liken und Teilen schütten jede Menge Dopamin aus. Das Gehirn wird beim Scrollen und Co. also belohnt. Dieser Zyklus des Likens, Scrollen und vor allem des Belohnens, kann jedoch süchtig machen. Mit der Zeit kann dieser schnelle Wechsel zwischen den Aufgaben zu einem Gefühl der geistigen Unruhe des Gehirns führen, da es Schwierigkeiten hat, sich über einen längeren Zeitraum auf eine Aufgabe zu konzentrieren.

© Getty Images ×

Untersuchungen an der UCI stellten fest, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne von 2,5 Minuten in 2004 auf 75 Sekunden in 2012 und nur 47 Sekunden in 2023 verringert hat. Über lange Zeit kann das die Lern- und Gedächtnisleistung negativ beeinflussen und es wird schwieriger mit Emotionen umzugehen, warnen Experten.

Tipps gegen ein Popcorn-Brain

Die gute Nachricht: Ein Popcorn-Gehirn ist nicht unheilbar und mit etwas Übung können Sie sich den Fokus wieder antrainieren.

Das Online-Verhalten im Blick haben

Tracken Sie, wie viel Zeit Sie online verbringen und was Sie währenddessen tuen, sowie wie Sie dich dabei fühlen. Sie können für Apps wie Instagram und Co. auch ein Zeitlimit einstellen, um sich nicht aus Versehen wieder stundenlang berieseln zu lassen.

Feste technikfreie Zeiten im Alltag einplanen

Nehmen Sie sich bewusst Zeit, von den Bildschirmen wegzusehen und das Handy wegzulegen. So bekommt das Gehirn eine Pause und Sie können sich auf das reale Leben konzentrieren.

Apps löschen

Wenn ein Digital Detox zu schwierig ist, kann es helfen, deine meistgenutzten Apps zeitweise vom Handy zu löschen.

Mediation

Meditation kann dabei helfen, sich zu konzentrieren und präsent zu bleiben und so das mit dem “Popcorn-Brain” verbundene Gefühl der Zerstreutheit ausgleichen.