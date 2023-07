Krank im Urlaub? Tipps gegen die ''Leisure Sickness''

Kaum hat der Urlaub begonnen, schon liegen Sie krank im Bett? Die sogenannte Leisure Sickness verhagelt vielen Erholungsbedürftigen die Ferienwoche.

Je nach Reisedestination ergeben sich unterschiedliche Gesundheitsrisiken und häufige Beschwerden. Allergien, Harnwegsinfekte, Sonnenstiche und Co. können dem ein oder anderen einen Strich durch die wohlverdiente Auszeit machen. Absoluter Spitzenreiter unter den Beschwerden: Die Leisure Sickness.

Von 100 auf null

Wenn der Stress des Jahres urplötzlich abfällt, wird der Körper empfänglich für Erkrankungen - auch Leisure Sickness Syndrom genannt. Die "Freizeit-Krankheit" beschreibt den Zustand der Kraftlosigkeit, die eintritt, sobald der Stress des Alltags und damit die aufputschenden Stresshormone abfallen. Die Psyche zwingt dabei den Körper und das Immunsystem in die Knie - Tür und Tor für Erreger stehen offen. Hinzu kommt, dass gerade in südlichen Gefilden ungewohnte Bedingungen sowie Erreger warten.

Das Spektrum der Beschwerden reicht von allgemeiner Kraftlosigkeit über diffuse Schmerzen bis zum fiebrigen Husten, Schnupfen oder Migräne. Besonders anfällig sind Menschen, die eine hohe Arbeitsbelastung haben, sehr ehrgeizig sind und im Job ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl zeigen.

So halten Sie sich fit für den Trip

Versuchen Sie deshalb schon einige Tage vor der Abreise mit guter Planung und seelischer Entschleunigung (Entspannungstechniken), in Urlaubsstimmung zu kommen:

Progressive Muskelentspannung

Meditation

Autogenes Training

Atemübungen

Bewegung

Massagen

Saunieren

Außerdem sollten Sie - angekommen in der Urlaubs-Oase - den Kopf frei von Verpflichtungen machen. Ja, der ein oder andere Schnappschuss kann auf Facebook &Co. geteilt werden, lassen Sie Ihr Handy aber auch mal ausgeschaltet in der Tasche.