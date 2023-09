Brathendl, Bretzel & Bier: So viele Kalorien hat ein Wiesn-Besuch

Auf der Wiesn warten so einige Schmankerl. Ein leckeres Grillhendl, eine große Bretzel, ein paar Maß Bier und zum Abschluss noch ein Kaiserschmarrn: Das Oktoberfest lockt mit vielen Kalorienbomben. Ein Segen für den Gaumen und die Stimmung, eine Katastrophe für den Geldbeutel und die Kalorienbilanz.

Ob Riesenbretzel, halbes Hendel oder eine Maß-Bier, das Wiesn-Essen hat es, was Kalorien betrifft, ganz schön in sich. Das Oktoberfest birgt damit für eine schlanke Linie in etwa dieselben Risiken wie Weihnachten. Wir verraten wie viele Kalorien sich hinter den beliebtesten Wiesn-Schmankerl verstecken.

Durstlöscher

Das Oktoberfest-Bier ist auch als "Starkbier" bekannt und hat dementsprechend einen etwas höheren Alkoholgehalt als normales Bier. Rund 6,0 Prozent Volumen Alkohol sind enthalten. Einer Maß (1 Liter) beläuft sich auf 470 Kalorien. Eine Radler-Maß ist etwas kalorienärmer, mit ungefähr 350 Kalorien. Kalorientechnisch kommt man am besten mit einem Glas (125 ml) Rotwein oder Weißwein davon, diese kommen auf etwa 105 Kalorien.

Brotzeit und warme Schmankerl

Doch nicht nur dem Bier, sondern auch dem verführerischen Grill-Geruch kann man auf der Wiesn fast nicht entkommen - ob Steckerlfisch, Ochsenfleisch oder der Klassiker: das Grillhendl. Aufgrund des hohen Fettgehalts hat ein halbes Brathendl rund 700 Kalorien. Zwar eine gute Unterlage für den Bier-Konsum, doch ein Albtraum für Figurbewusste. Und dazu kommt gerne noch das Wiesn-Bretzel (etwa 380 Kalorien) mit reichlich Obazda (480 Kalorien). Entscheidet man sich möglicherweise für einen Schweinsbraten mit Semmelknödel nimmt man etwa 874 Kalorien zu sich. Käsespätzle haben rund 690 Kalorien.

Was Süßes zum Schluss

Spätestens wenn man gegen 22:30 aus dem Bierzelt gebeten wird, kommt die Lust nach etwas Süßem. Wer im Zelt selbst noch keinen Kaiserschmarrn mit Apfelmus um satte 800 Kalorien gegessen hat, kommt an den gebratenen Mandeln (200 Gram entsprechen 1180 Kalorien), Zuckerwatte (100 Gramm entsprechen 358 Kalorien) und Lebkuchenherzen (je nach Größe 300 bis 500 Kalorien) nicht vorbei.

So viele Kalorien hat der durchschnittliche Wiesn-Besuch

Ein durchschnittlicher Wiesn-Besucher konsumiert 2 Maß Bier, dazu kommt ein halbes Hendl samt Bretzel, einen Schnaps für den Magen, und auf dem Heimweg noch eine Tüte gebrannte Mandeln:

2 Maß Bier = 940 Kalorien

1/2 Hendl = 700 Kalorien

1 Wiesn-Bretzel = 380 Kalorien

1 Schnaps = 43 Kalorien

1 Tüte gebrannte Mandeln = 1180 Kalorien

Insgesamt kommt man pro Oktoberfest also im Durchschnitt auf satte 3243 Kalorien. Um den Bierbauch wieder schrumpfen zu lassen, ist für die nächsten Wochen also Cardio-Training angesagt. Wer dementsprechend auf eine etwas gesündere Wiesn-Ernährung setzen will, findet HIER hilfreiche Tipps.