× So viele Kalorien hat Ihr Lieblings-Eis

Ein Sommer ohne Eis? Gibt's nicht! Ob schokoladig, fruchtig oder ungewöhnlich, Eis gehört einfach zum Sommer dazu. Aber wie viele Kalorien hat eigentlich eine Kugel unserer Lieblingssorte? Wir verraten es Ihnen.

Ob eine Kugel, zwei Kugeln oder sogar ein ganzer Becher - im Sommer können wir einfach nicht genug von dem erfrischenden Dessert bekommen. Die große Sortenvielfalt in jedem Eissalon bietet für jeden Geschmack die perfekte Abkühlung. Nur selten denken wir dabei an unsere Figur, dabei sind einige Eissorten so gar nicht für den Sommerbody förderlich. Damit Sie dennoch einen Überblick über die Nährwerte ihrer Lieblingssorte bekommen, verraten wir Ihnen, wie viele Kalorien eine Kugel Eis enthält.

Beliebteste Sorten im Überblick

Ob Schokolade, Erdbeere oder Cookies - nicht alle Kugeln Eis sind gleich. Es gibt nicht nur geschmacklich große Unterschiede, sondern auch in Bezug auf die Kalorien. Natürlich variieren die genauen Kalorien je nach Größe der Eiskugel und Zubereitung. Der genaue Kaloriengehalt hängt von der Basis des Eises, also Milch- oder beispielsweise Wasserbasis, und den zusätzlichen Zutaten, wie etwa Zucker, ab. Nachstehend finden Sie jedoch einen groben Richtwert.

© Getty ×

Kalorien-Ranking: Das sind die Eissorten mit den meisten Kalorien

Eissorte (Kugel a 50g) Kalorien pro Kugel Zitroneneis 40 kcal Erdbeereis 52 kcal Waldfrüchteeis 53 kcal Joghurteis 54 kcal Himbeereis 55 kcal Vanilleeis 75 kcal Tiramisueis 85 kcal Schokoladeneis 86 kcal Cookieeis 120 kcal

Und was ist mit zwei oder sogar drei Kugeln Eis mit Schlagobers? Zusätzlich zu den Kalorien der Kugel können Sie etwa 70 Kalorien für Sahne on top rechnen. Auch die Kalorien für eine Kugel Eis in der Waffel sind etwa 70 Kalorien höher als die Variante im Becher. Absolute Kalorienspitzenreiter sind daher Eisbecher mit Schokoladensauce, Schlag und allem drum herum.

Eisbecher Kalorien Spaghetti-Eis 510 kcal Melba-Becher 630 kcal Bananen-Split 630 kcal

Milcheis vs. Fruchteis: Wo liegt der Unterschied?

Es gibt zwei verschiedene Arten von Speiseeis: Milcheis und Fruchteis, die sich in ihrer Zusammensetzung unterscheiden. Milcheis wird aus Milch, Sahne und Zucker hergestellt und hat einen cremigen Geschmack. Die Hauptbestandteile sind mindestens 70 Prozent Vollmilch, und es wird in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Vanille oder Schokolade angeboten.

Im Gegensatz dazu wird Fruchteis aus Fruchtsaft oder püriertem Obst hergestellt und muss mindestens einen Fruchtanteil von 20 % haben, außer bei sauren Früchten, bei denen 10 % ausreichen. Es gibt auch Sorbets, die einen Fruchtanteil von mindestens 25 % haben (bei Zitrusfrüchten sind es 15 %) und weniger Süße enthalten, wodurch die Masse beim Gefrieren weicher bleibt. Fruchteis ist daher meistens die deutlich kalorienärmere Alternative.

Eis selber machen und Kaloriengehalt beeinflussen

Am meisten Kontrolle über die genaue Kalorienanzahl hat man allerdings nur, wenn man das Eis selbst zubereitet. Denn nur so kann man entscheiden, welche Zutaten mit wie vielen Kalorien benutzt werden. Außerdem ist selbstgemachtes Eis eine perfekte Chance, verrückte Eissorten auszuprobieren und neu zu kreieren!