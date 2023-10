× Alkoholfreie Drinks verändern Trinkverhalten langfristig

Einmal ohne, immer ohne? Eine Studie bestätigt nun, wer sich für eine Weile für alkoholfreies Bier oder alkoholfreie Cocktails entscheidet, verändert auch langfristig sein Trinkverhalten.

Sie sehen aus wie ein gewöhnlicher Drink, schmecken ähnlich und riechen gleich, doch eines fehlt: der Alkohol. Immer mehr Menschen greifen in Bars, Restaurants und Supermärkten zu alkoholfreien Drinks, oder "Mocktails", wie sie oft auf der Barkarte beschrieben werden. Das ist nicht nur besonders gut für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden, sondern soll auch das Trinkverhalten nachhaltig verändern, wie jetzt eine Studie der Universität Tsukuba in Japan zeigt.

So verlief die Studie

Für die in der Fachzeitschrift "BMC Medicine" veröffentlichte Studie konsumierten 123 erwachsene Männer und Frauen über drei Monate hinweg ausschließlich alkoholfreie Getränke. Wer denkt, dass die Teilnehmer:innen im Anschluss sofort wieder tief ins Glas geschaut haben, liegt falsch. Laut der Studie haben die Proband:innen der Gruppe auch im Anschluss deutlich weniger Bier oder Wein getrunken - durchschnittlich etwa 0,25 Liter Bier oder ein Achtelliter Wein pro Tag.

© Getty Images ×

Alkoholfreie Drinks ändern Alkoholkonsum

Hisashi Yoshimoto, Direktor der Universität Tsukuba sagte: "Das bestätigt, dass alkoholfreies Bier Menschen dabei helfen kann, ihren Konsum von gesundheitsgefährdenden und süchtig machenden Getränken zu verringern." Denn, übermäßiger Alkoholkonsum ist ein weltweites Problem. Nicht zuletzt deshalb arbeiten die Vereinten Nationen an einer Strategie, übermäßigen Alkoholkonsum zu verringern.

Mocktails haben weniger Kalorien

Ein besonders positiver Nebeneffekt von alkoholfreiem Wein oder Sekt? Weniger Kalorien! So hat ein Glas alkoholfreier Weißwen, nur 20 statt 80 Kalorien, alkoholfreier Rotwein etwa 25 statt 75 Kalorien. Und auch alkoholfreies Bier hat im Schnitt halb so viele Kalorien wie "normales" Bier. Wer abnehmen will, tut seinem Körper damit also doppelt Gutes.