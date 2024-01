Alkohol-Detox: Alternativen zu Wein & Co.

Alkohol ist ein Lifestyle Phänomen. Die Vor- und Nachteile von Alkohol unter der Lupe, und wie das Alkoholfasten gelingt.

Alkohol gilt als das am weitesten verbreitete legale Suchtmittel. Die meisten Menschen unterschätzen jedoch die Wirkung und die Folgen, und die Übergänge von Genuss über Gewohnheit bis hin zu Missbrauch und Sucht sind fließend. Alkoholsucht ist keine Charakterschwäche, sondern eine anerkannte Krankheit mit genetischem Ursprung oder diese Krankheit wird durch äußere Umstände ausgelöst. In diesem Fall: Unbedingt professionelle Hilfe bei Experten holen!

Die größere Gruppe jedoch bewegt sich zwischen Genuss und Gewohnheit. Genuss-Trinken ist unbedenklich: Täglich 1 Glas Wein, Sekt oder Prosecco für Frauen, für Männer dürfen es sogar 2 Gläser sein oder für Frauen 2 x 2 Gläser am Wochenende – überhaupt kein Problem! Beim Gewohnheits-Trinken wird es schon komplizierter, und das Risiko, dass das Trinkverhalten in Richtung Missbrauch abrutscht, steigt massiv. Daher: Sich selber immer beobachten.

Wann spricht man von Gewohnheits-Trinken?

Wenn wir täglich ein Glas Wein, einen Spritzer oder Prosecco benötigen, um unseren Stresspegel zu senken. Oder um nach einem anstrengenden Tag in die Leichtigkeit und den Entspannungsmodus zu wechseln. Entspannung, Leichtigkeit, Freude, Genuss, Belohnung – all dies sind wunderbare Gefühlszustände. Doch aus diesen Entspannungs-Drinks werden häufiger zwei oder drei Gläser, und bald können wir uns ohne Alkohol kaum mehr entspannen.

Gewohnheits-Trinken zeigt sich auch, wenn wir gerne in der Badewanne ein Glas Rotwein bei entspannender Musik genießen oder mit einer Freundin eine Flasche öffnen und dies auch mal eine zweite wird, wenn die Stimmung angenehm und lustig ist. Es wird gefährlich, wenn wir jedes Mal "mit einem Glas Rotwein in die Badewanne gehen" verbinden. Oder wenn wir an Abenden, die wir allein verbringen, automatisch eine Flasche öffnen. Und auch, wenn wir uns schon während des letzten beruflichen Termins auf das erste Glas Wein freuen. All dies sind alarmierende Anzeichen dafür, dass Alkohol bereits ein fester Bestandteil unseres Alltags ist und wir ohne ihn nicht mehr richtig funktionieren. Dies ist jedoch ein Trugschluss, denn wir "funktionieren" natürlich viel besser, ohne dass unsere Sinne benebelt sind.

Wenn Alkohol gefährlich wird

Übermäßiger Alkoholkonsum kann zu physischer (körperlicher) und psychischer (seelischer) Abhängigkeit führen. Physische Abhängigkeit tritt auf, wenn der Körper sich so sehr an die Wirkung von regelmäßigem Alkoholkonsum gewöhnt hat, dass immer größere Mengen erforderlich sind, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Bei Absetzen des Alkohols treten körperliche Entzugssymptome auf. Psychische Abhängigkeit äußert sich durch ein unkontrolliertes, maßloses Verlangen nach Alkohol. Das Realitätsempfinden, das Verhalten, die Gewohnheiten, die Persönlichkeit und oft auch der Charakter verändern sich häufig bei alkoholabhängigen Menschen zum Negativen. Beide Abhängigkeiten können mit Hilfe von spezialisierten Ärzten und Psychotherapeuten aufgelöst werden. Die Voraussetzung dafür ist, sich einzugestehen, dass ein Problem besteht, und bereit zu sein, Hilfe anzunehmen.

Die Nachteile von Alkohol

Alkohol enthält keine Nährstoffe, aber viele Kalorien.

Alkohol regt den Appetit an und führt zu Heißhunger.

Alkohol bremst den Fettstoffwechsel.

Alkohol führt zu Gewichtszunahme.

Alkohol erschwert das Abnehmen.

Alkohol beeinträchtigt den Schlaf.

Alkohol entzieht dem Körper Wasser.

Alkohol erhöht die Ausschüttung von Cortisol.

Alkohol erweitert die Blutgefäße.

Alkohol schwächt das Herz und verengt die Arterien.

Alkohol erhöht den Blutdruck.

Alkohol belastet Leber, Gehirn und Magen-Darm-Trakt.

Alkohol ist Auslöser für viele Krebserkrankungen.

Alkohol beschleunigt den Alterungsprozess.

Alkohol löst Depressionen aus.

Alkohol lässt die Haut schneller altern.

Alkohol schädigt alle Organ- und Körperfunktionen.

Alkohol schadet der Bauchspeicheldrüse.

Alkohol schwächt das Immunsystem.

Ich beende hiermit die Aufzählung, um keine Spaßbremse zu sein. Es war mir jedoch wichtig, auch über die Schattenseiten des Alkohols zu schreiben. Unser Ziel sollte sein, Alkohol den Platz zuzuweisen, der für unseren Körper und unsere Seele unbedenklich ist: den Platz des GENUSSES.

Die Vorteile von Alkohol-Detox

Besserer Schlaf.

Verbesserung der Hautqualität.

Normalisierung des Blutdrucks.

Stärkung des Herzens.

Erholung der Leber.

Alkohol-Detox als Anti-Aging-Maßnahme.

Rückkehr der Energie.

Verbesserung der Stimmung.

Leichteres Abnehmen.

Jüngeres und attraktiveres Gefühl.

Mühelosere Bewältigung unserer Alltagsaufgaben

Alternativen zu Wein&Co

Die Nachfrage nach „alkoholfrei“ wächst spürbar. Und weil immer mehr Menschen zeitweise oder sogar komplett auf den Genuss von Alkohol verzichten, gibt es auch deutlich mehr Angebot für Alternativen auf dem Konsummarkt. Die Gruppe, die auf eine ungesunde Lebensweise verzichten wollen und ihren „healthy Lifestyle“ als Priorität setzen, gleichzeitig im Genuss bleiben wollen, wird immer größer. Der Trend geht eindeutig in Richtung gesundheitsbewusstes Feiern. Diese neue, trendige Bewegung geht ursprünglich auf das Konsumverhalten bzw. der Konsumwünsche der Generation Z (1995-2009 geborene) zurück. „Koma-Trinken“, „Vorglühen“, „Feiern bis der Arzt kommt“ – war gestern. Heute feiern die Jungen genauso wie früher, nur eben mit Köpfchen. Die Jungen zeigen uns also, wo es lang geht. Gut so!

Hast du schon mal etwas von Mocktail gehört?

Der Name Mocktail leitet sich vom Wort Cocktail und der englischen Bezeichnung „to mock“ ab, was so viel wie „Nachahmen“ oder „Vortäuschen“ bedeutet. Ein Mocktail sieht also aus wie ein Cocktail, ist aber keiner. Eine großartige Idee.

2 Mocktail Rezepte:

Virgin Cosmopolitan

Zutaten für 2 Portionen:

200 ml Cranberrysaft

40 ml Limettensaft

30 ml Orangensirup

30 ml Crodino (Bitter Aperitif)

Eiswürfel

Orangenscheiben

Shaker

Zubereitung:

Alle Zutaten außer den Orangenscheiben in einen Shaker geben und gut schütteln. In 2 Gläser abseihen und mit den Orangenscheiben garnieren.

Virgin Strawberry Daiquiri

Zutaten für 2 Portionen:

250 g gefrorene Erdbeeren

50 ml Tonic Wasser

50 ml Limettensaft

2 EL Agavendicksaft

Crushed Ice

Optional: Mehr Wasser oder Soda-Zitron

Mixer

Zubereitung: