Dry January: 21 Tipps fürs Alkohol-Detoxing

Noch Genuss? Oder bereits Gewohnheit? Champagner, Wein & Gin umarmen, entspannen und lösen. Das Hochgefühl mit Hochprozentigem wird gerade gegen Jahresende in vollen Zügen ausgekostet. Da kommt der Trend Dry January genau richtig. So gelingt ein Reset.

Das Zuprosten mit Hochprozentigem gehört in unseren Breiten zum guten Ton. Wein, Sprudel & Co. stehen für Genuss, Leichtigkeit und Geselligkeit. 26 Liter Wein und 107 Liter Bier konsumieren wir in Österreich durchschnittlich pro Kopf und Jahr. Gegen Jahresende hin wird es zumeist besonders flüssig. Geht es nach WHO & Co. wäre so gut wie kein Alkohol das Allerbeste für die Gesundheit. Figur und Leistungsfähigkeit ist er ebenfalls alles andere als zuträglich.

Ein verträgliches Mittelmaß zu finden ist ein Balanceakt, den Ernährungsexpertin Ursula Vybiral selbst nur zu gut kennt. Die Erfinderin der „Easy eating“-Methode und gesund24-Kolumnistin hält es mit dem Trinken mittlerweile genauso wie mit dem Essen: Verbote und Verzicht sind kontraproduktiv. Erfolgsversprechender ist den geschätzten Drinks einen neuen Platz im Leben einzuräumen, der langfristig guttut. Dieser neue Stellenwert sorgt dafür, dass man bewusst genießt und nicht aus Gewohnheit, was ja oft im Übermaß endet.

21 Tage Alkohol-Detox

Wie Alkohol seinen neuen Genussplatz bekommt? Vybiral rät dazu einmal die Stopptaste zu drücken und dem Umgang mit Alkohol einem Reset zu unterziehen. Ihr Tipp: Ein 21-tägiges Alkoholfasten. Denn so lange braucht das Gehirn, um neue Automatismen und Gepflogenheiten zu etablieren. Am besten gleich starten. Denn die weltweite Gesundheitskampagne Dry January, der „trockene Jänner“, lädt derzeit ein das Detox-Projekt mit Gleichgesinnten durchzuziehen. Das sind Ursula Vybirals besten Strategien:

21 Tipps für 21 trockene Tage