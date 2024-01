Laut Experten: Das sind die besten Diäten 2024

Hungern und Kalorien zählen war gestern! Das zeigt auch das Ranking des U.S. News & World Reports, der jährlich die effektivsten Diäten des neuen Jahres kürt.

Eine gesund Ernährung verfolgt einen strengen Plan. Dazu gehört meist auch der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel. Eine Diät hilft beim Abnehmen, sorgt für ein starkes, gesundes Herz und soll sogar Erkrankungen wie Diabetes und Krebs vorbeugen. Doch welche Diät ist die beste? Das Experten-Team von U.S. News & World Reports hat die Antwort und verrät in ihrem neuen Ranking die sechs effektivsten Diäten um gesund und fit ins neue Jahr zu starten.

Die besten Diäten 2024: Die Top-6 Diäten im Experten-Ranking

1. Mittelmeer-Diät: Die beste und gesündeste Diät mit Genuss

Bei der Mediterranen Diät (auch Mittelmeer-Diät genannt) handelt es sich mehr um eine Ernährungsumstellung als um eine schnelle Diät. Auf den Teller kommen frisches Gemüse, Früchte, Vollkornprodukte, Nüsse und Hülsenfrüchte. Auch Fisch und Meeresfrüchte dürfen regelmäßig verzehrt werden. Sogar ein Glas Wein ist hin und wieder erlaubt! Der Genuss kommt bei dieser Diät also nicht zu kurz. Nur auf Zucker und rotes Fleisch sollte verzichtet werden.

2. DASH-Diät: Die beste Diät bei einem hohen Blutdruck

Mit dem DASH-Konzept gelingt das Abnehmen ohne dem Körper zu schaden. Die Diät gilt als eine der gesündesten des Jahres und wurde von Ärzten entwickelt um einem hohen Blutdruck vorzubeugen. Nicht selten geht Bluthochdruck nämlich auch mit einer Gewichtszunahme einher. Hier wird vor allem Fett von der Ernährung gestrichen. Stattdessen stehen reichlich Gemüse, Vollkornprodukte, fettarme Milchprodukte und mageres Fleisch am Speiseplan.

3. Flexitarier-Diät: Abnehmen dank gelegentlichem Fleisch- und Fischverzicht

Die Flexitarier-Diät ist optimal für diejenigen, die sich zwar gesünder, aber auch abwechslungsreicher ernähren möchten, ohne dabei vollständig auf Fleisch und Fisch zu verzichten. Das Prinzip: Es kommt deutlich weniger Tierisches auf den Teller als sonst, dafür wird der Anteil an pflanzlichen Nahrungsmitteln erhöht. Wie der Name der Ernährungsweise bereits verrät, ermöglicht die Diät maximale Flexibilität. Da es keine festen Verbote gibt, ist sie zudem extrem alltagstauglich. Das sorgt unter Umständen dafür, dass die Flexitarier Diät nicht nur für einige Wochen, sondern auch langfristig eingehalten wird.

4. MIND-Diät: Eine Diät die das Gehirn fit hält

Die MIND-Diät ist eine Kombination aus der Mittelmeer- und DASH-Diät. Erlaubt sind vor allem mediterrane sowie blutdrucksenkende Nahrungsmittel. Die Methode, bei der es sich um ein Low-Carb-Konzept handelt, basiert zusätzlich auf der Strategie, möglichst viele Lebensmittel zu essen, die sich positiv auf die Gehirnaktivität auswirken. Darunter fallen beispielsweise gesunde Fette wie Fisch, Nüsse und Olivenöl sowie grünes Blattgemüse. Die Kohlenhydrate, die in Junkfood und Süßem stecken, sowie Fett in Form von Butter und rotem Fleisch sind tabu. Körperliche Erkrankungen wie Alzheimer, Parkinson, Demenz und Co. sollen durch das Befolgen der MIND-Diät aktiv vermieden werden.

5. TLC-Diät: Die beste Diät für ein gesundes Herz

Bei einem hohen Cholesterinspiegel soll die TLC-Diät Wunder wirken. Auf dem Speiseplan stehen viel Gemüse, Getreide, Obst und mageres Fleisch, während so wenig Fett wie möglich verzehrt werden sollte. Auch wenn cholesterinhaltige Nahrungsmittel das „schlechte“ Cholesterin (Low Density Lipoproteine – kurz LDL) nur geringfügig beeinflussen, wie neuere Studien ergaben, wird das Risiko, an Herzleiden zu erkranken, durch eine fettarme Ernährungsweise reduziert. Zudem eignet sich die Diät auch ideal zum Abnehmen. Dazu muss lediglich die Menge an erlaubten Kalorien angepasst werden.

6. Mayo-Klinik-Diät: Die beste Diät, um schlechte Gewohnheiten loszuwerden

Wer schnell abnehmen will, kann dank der Mayo-Klinik-Diät bereits in den ersten beiden Wochen drei bis fünf Kilo an Gewicht verlieren. Bei der Ernährungsmethode geht es darum, schlechte Gewohnheiten durch gute zu ersetzen. Und dabei kommt es eben nicht nur darauf an, was man isst, sondern auch, wie man es isst. Schlechte Routinen wie zum Beispiel das Essen spät abends vor dem Fernseher werden entwöhnt. Ebenso werden Sport und ein gesunder Lifestyle hochgeschrieben. Die schnelle Gewichtsabnahme ist ein netter Nebeneffekt. Langfristig zielt die Mayo-Klinik-Diät auf eine komplette Ernährungsumstellung ab, die nicht von heute auf morgen geschieht. Besonders empfohlen wird die Diät zur Prävention von Diabetes Typ 2.

Fazit: Welche Diät ist die beste für mich?

Welche die beste Diät für Sie ist, kommt ganz auf Ihre persönlichen Ziele an. Wollen Sie abnehmen, Ihre Gesundheit optimieren oder Ihre Ernährung umstellen? Jeder Körper reagiert anders. Probieren Sie es aus!

Von Blitz-Diäten raten die Experten jedoch ab. Diese machen zwar schnell schlank, sind jedoch meist mit einem JoJo-Effekt verbunden. In kurzer Zeit kehrt das auf die Rippen zurück, was Sie mühsam verloren haben.