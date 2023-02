Rihanna: Mit dieser Diät hält sie sich fit

Beim 57.Super Bowl machte Rihanna (34) trotz zweiter Schwangerschaft ihr großes Bühnen-Comeback und lies die Herzen ihrer vielen Fans höher schlagen. Ihre persönliche Köchin verrät, wie sich der Superstar für ihre Performances fit hält und mit welcher Diät sie sich für ihre Shows vorbereitet.

Ihr Körper galt jahrelang als Traumbody – stahlharte Bauchmuskeln, trainierte Beine und beneidenswerte Kurven, genau dort wo man sie gerne haben will. Und auch nach ihrer ersten Schwangerschaft schaffte Rihanna es blitzschnell wieder zu ihrem Before-Baby-Body zurückzukehren (wenn auch nur für kurze Zeit, Rihanna verkündete bei ihrem phänomenalen Super Bowl Auftritt ihre zweite Schwangerschaft). Neben einem regelmäßigen Fitness-Programm, achtet die Sängerin sehr auf ihre Ernährung.

Tipps von der Star-Köchin

Um fit und trainiert auszusehen, und genügend Kondition für ihre Show-Auftritte zu haben, muss auch ein Superstar wie Rihanna darauf achten, was sie isst und trinkt. Ihre persönliche Köchin, Debbie Solomon, welche Rihanna jahrelang auf Tournee begleitete um sie auch unterwegs fit zu halten, verriet in einem Interview mit „The Doctors“ Einblicke in die Ernährungsroutine der Pop-Ikone. Ihre Tipps sind erstaunlich simpel, und somit auch für "Normalsterbliche" leicht anwendbar.



Laut Debbie Solomon folgt Rihanna nur ein paar Ernährungs-Prinzipien:

Viel Protein (Rihanna setzt hierbei auf Eier, Huhn und gedünsteten Fisch)

Reichlich Ballaststoffe aus buntem Gemüse

Leicht verdauliche Kohlenhydrate (Zum Frühstück isst sie beispielweise Vollkorntoast, Mittags oder Abends Vollkornnudeln oder Reis)

Klingt einfach? Isst es auch!

Rihanna setzt bei ihrer Ernährung auf wenige, allerdings sehr wirksame Regeln, welche ihr Orientierung bei ihrer Ernährungsweise bieten, ohne sie zu sehr einzuschränken. Der Superstar achtet sehr auf ihre Proteinzufuhr und greift dafür unterwegs vor Allem gerne zu Huhn. Dazu gibt es Gemüse. Dies hält ihren Stoffwechsel aktiv und schützt die Muskeln. Manchmal gibt es Nudeln oder Reis, welche dem Körper ausreichend Energie liefern.