Mittagspausen-Workout: So verbrennen Sie in 30 Minuten 300 Kalorien

In kürzester Zeit viele Kalorien verbrennen? Wir verraten, welcher Sport sich am besten dafür eignet - und sogar in der Mittagspause gelingt!

Wer nicht viel Zeit hat, aber trotzdem möglichst aktiv sein möchte, liegt mit einer Sportart goldrichtig. Das sogenannte "Mittagspausen-Workout" trainiert die Ausdauer, beansprucht viele Muskelgruppen, lässt sich wunderbar drinnen und draußen machen und kann in 30 Minuten ganze 300 Kalorien verbrennen. Neugierig, welcher Sport es ist? Die Antwort: Joggen! Joggen als blitzschnelles Mittagspausen-Workout Der beste Sport für die Mittagspause ist Joggen. Denn selbst, wenn wir nur 30 Minuten laufen, verbrennt der Körper viele Kalorien. Je nach körperlicher Verfassung, Fitness und Laufgeschwindigkeit können im Durchschnitt etwa 300 Kalorien verbrannt werden. Um noch mehr Kalorien zu verbrennen, nutzen viel Fitness-Profis Tools wie eine Laufweste, um mit mehr Gewicht zu trainieren. Auch Gewichte an den Füßen sind ideal, um die Beinmuskulatur zu stärken. Deshalb ist Joggen als Mittagspausen-Workout optimal Schnell in die Trainingshose und Laufschuhe geschlüpft und los geht’s. Joggen gehört zu den Sportarten, für die Fitness-Fans in der Regel wenig Equipment brauchen. Ein großer Pluspunkt: Gute Laufschuhe und Sportkleidung genügen, um in der Mittagspause schnell eine Runde zu laufen. Lesen Sie auch Fit trotz Kälte: Die besten Outdoor-Sport-Tipps für den Winter Sport ist der beste Booster. Outdoor-Training stärkt das Immunsystem und macht happy. Fitness-Profi Imke Salander motiviert mit diesem Workout dran zu bleiben!

Zudem hat Joggen viele gesundheitliche Vorteile und positive Auswirkungen auf den Körper. Denn das Workout hält uns nicht nur fit, sondern ist auch eine aerobe Übung, die das Herz-Kreislauf-System stärkt. Es fördert die Durchblutung, erhöht die Herzfrequenz und verbessert die Sauerstoffversorgung des Körpers. Beim Joggen werden zudem verschiedene Muskelgruppen im Körper beansprucht: Beine, Gesäß, Rumpfmuskulatur und Arme. Das verbrennt Kalorien und hilft dabei, das Gewicht zu halten oder abzunehmen. Regelmäßiges Joggen kann auch das Immunsystem stärken. Besonders im Herbst und Winter werden wir so nicht schnell krank. Und auch gegen Stress ist Fitness in der Mittagspause ein wunderbares Mittel um Angstzustände und Depressionen zu reduzieren. Die blitzschnelle körperliche Betätigung und die Freisetzung von Endorphinen steigert das allgemeine Wohlbefinden.