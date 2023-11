× Das passiert im Körper, wenn Sie täglich Liegestütze machen

Es gibt kaum eine effektivere Übung für den Oberkörper als Push-ups. Wir verraten wie viele es täglich sein sollten, und was mit dem Körper passiert, wenn Sie regelmäßig Liegestützen machen.

Während viele Fitnessfans sie lieben, trauen sich andere nur ungern an die anspruchsvolle Übung heran. Dabei sind Liegestützen nicht nur der ultimative Fitness-Boost, sondern auch förderlich für die Gesundheit. Stehen sie regelmäßig am Trainingsplan, bringen sie nicht nur mehr Power sondern auch viele weitere gesundheitliche Benefits.

Täglich Liegestütze: Das machen Push-ups mit dem Körper

1. Stärkere Arm-, Brust- und Schultermuskulatur

Der erste Effekt liegt auf der Hand: Push-ups aktivieren vor allem die Muskulatur in den Armen, besonders den Trizeps, in der Brust und in den Schultern. Wenn Sie jeden Tag Liegestütze üben, werden Sie schnell merken, wie der Oberkörper an Kraft gewinnt. Aber auch die Bauchmuskulatur und der untere Rücken werden durch die gerade Position gestärkt.

2. Verbesserte Körperhaltung

Das bringt uns zum nächsten Punkt: der Haltung. Denn die gestärkte Rücken- und Schultermuskulatur sowie das korrekte Ausführen der Push-ups mit dem Körper in gerader Linie sorgen dafür , dass sich die Haltung langfristig verbessert und Sie aufrechter stehen und gehen.

3. Gesundes Herz

Liegestütze stärken zwar hauptsächlich die Muskulatur, aber tatsächlich kann damit – vor allem bei täglichem Üben – auch die Kondition verbessert werden. Auf lange Sicht stärkt das auch die Herzgesundheit.

© Getty Images ×

Erhöhtes Verletzungsrisiko

Bei einer so anspruchsvollen Übung wie den Push-ups gibt es natürlich auch ein gewisses Risiko. Wenn die Liegestützen nicht korrekt ausgeführt werden, laufen Sie Gefahr, sich zu verletzen. Das betrifft besonders den unteren Rücken, die Handgelenke und die Ellenbogen. Auf folgende Punkte sollten Sie daher achten:

Beim Üben sollte der Körper stets in einer geraden Linie stehen.

Spannen Sie auch die Bauchmuskulatur an, um den unteren Rücken zu schonen.

Führen Sie die Übung langsam und bewusst aus.

Machen Sie regelmäßig Pausen.

So viele Push-ups sollten Sie täglich machen

Um Liegestütze in Ihren täglichen Fitnessplan zu integrieren, sollten Sie langsam beginnen. Wie viele Push-ups Sie pro Tag üben, hängt natürlich auch von Ihrem individuellen Fitnesslevel ab. Sind Sie Sportanfänger:in, sollten Sie unbedingt nur so viele Push-ups machen, wie Sie wirklich ausführen können. Je fitter Sie werden, desto mehr Wiederholungen der Übung können Sie machen. Täglich zehn bis 20 Stück sind ein guter Richtwert, auf den Sie hinarbeiten können. Achten Sie nur darauf, sich nicht zu übernehmen – das gilt besonders, wenn Sie täglich trainieren. Denn letztlich kommt es weniger auf die Zahl der Liegestütze an, sondern vielmehr darauf, wie effektiv Sie diese ausführen.