× Yoga für den Winter

Die Ruhe des Winters kann man für eine ruhige Innenschau nutzen. Spezielle Yogaübungen unterstützen dabei.

Im Winter solle man die natürliche Reglosigkeit der Außenwelt ehren und sich selbst die Erlaubnis geben, eine heilige Pause einzulegen, um wieder aufzutanken, schreibt Claire Ragozzino in "Living Ayurveda". Denn laut der ausgebildeten Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Beraterin haben die jahreszeitlichen Abläufe der Natur großen Einfluss auf unser Leben. Deswegen solle man sich mit dem Winter oder auch mit allen anderen Jahreszeiten verbinden, um aus ihnen Kraft zu schöpfen.

Praxis des Rückzugs der Sinne

Die Yogaübungen auf diesen Seiten aus "Living Ayurveda" sollen dabei helfen, den Winterblues sanft abzuschütteln. Begonnen wird mit der Atemübung "Bhramari" - siehe rechts. Dabei verschließt man Ohren, Augen und Mund mit einer Geste der Hände - dem "Shanmukhi Mudra". Ragozzino empfiehlt im Winter stärkende und stabilisierende Übungen mit ausgerichtetem Fokus und einigen Wiederholungen -anstrengend sollen sie aber nicht sein.

Ausgangsposition: Aufrecht sitzen im Schneidersitz.

Ausführung: Die Hände zum Gesicht bringen. Die Zeigefinger mit leichtem Druck auf die geschlossenen Augenlider gelegt. Die Mittelfinger sind auf beiden Seiten der Nase, wo der Knochen auf den Knorpel trifft. Die Ringfinger befinden sich auf der Oberlippe und die kleinen Finger unter der Unterlippe. Nun atmen Sie tief durch beide Nasenlöcher ein und hinunter in den Bauch. Die Zungenspitze legt man gegen den weichen Gaumen. Beim Ausatmen erzeugt man mit geschlossenem Mund einen summenden Ton. Dabei spürt man eine Vibration am oberen Gaumen, an den Zähnen und im Hals. Um den Ton beim Ausatmen zu verlängern, zieht man den Bauch ein. Die Atemübung wird fünf bis zehn Mal wiederholt.

Ausgangsposition: Man beginnt in der Bretthaltung. Dann kommt man in Seitlage in eine Stützposition. Die Füße werden nebeneinander gestellt, die Oberschenkel werden zusammengedrückt und die Pobacken angespannt.

Ausführung: Verlagern Sie das Gewicht auf die rechte Hand und drehen Sie Ihren Körper so, dass Sie auf die linke Seite der Matte blicken. Der linke Arm wird nach oben gestreckt. Der Blick richtet sich nach oben zum ausgestreckten Arm. Die Bauchmuskeln sind angespannt. Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Schultern einsinken. Die Position fünf Atemzüge lang halten und auf der anderen Seite wiederholen.

Gut zu wissen: Zur Erleichterung können Sie das untere Knie am Boden abstützen.

Wirkung: Vasisthasana energetisiert den Körper, fördert die Konzentration sowie die Willenskraft.

Parivrtta Utkatasana - Gedrehter Stuhl



Ausgangsposition: Man beginnt in Tadasana (Berghaltung). Die Füße zusammenstellen, die großen Zehen berühren sich und die Fersen zeigen leicht auseinander.

Ausführung: Man atmet ein und legt die Hände vor dem Herzen zusammen. Beim Ausatmen beugt man die Knie und schiebt das Gesäß nach unten, als würde man sich auf einen Sessel setzen. A: Einatmend die Arme heben, die Brust öffnen und die Wirbelsäule längen. B: Ausatmend den Oberkörper nach rechts drehen und den Ellbogen auf die Außenseite des rechten Oberschenkels senken. Fünf Atemzüge lang halten, schrittweise zurück zur Ausgangsposition gehen und die Übung auf der anderen Seite wiederholen.

Gomukhasana - Kuhgesicht/Kuhkopf

Ausgangsposition: Man sitzt aufrecht und streckt die Beine aus.

Ausführung: Dann die Knie beugen, die Füße auf den Boden stellen und die Beine kreuzen. Dabei befindet sich das rechte Knie über dem linken und beide Füße zeigen nach hinten zu Ihren Hüften (A). Der rechte Arm wird einatmend nach oben gestreckt und nach innen gedreht. Beim Ausatmen winkelt man den Ellbogen ab und legt die rechte Handfläche zwischen die Schulterblätter. Anschließend den linken Arm beim Einatmen zur Seite strecken und nach innen drehen. Beim Ausatmen hinter den Rücken greifen und den linken Handrücken auf den oberen Rücken legen, beide Hände zueinander führen und die Finger verschränken (B). Diese Position fünf Atemzüge lang halten, sanft lösen und auf der anderen Seite wiederholen.