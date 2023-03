Mit diesen Sportarten verbessern Sie Ihr Sexleben

Mehr Spaß im Bett? Laut einer neuen Studie von Myprotein verbessert Sport nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch unser Sexleben!

Sport ist nicht nur gesund und hilft dabei, das Gewicht zu halten, sondern stärkt auch das Selbstvertrauen, baut Stress ab und verbessert das Sexleben. In der neuen Studie von "Myprotien" wurden 3000 Europäer:innen zum Einfluss ihres Sportverhaltens auf ihr Sexleben befragt, und dabei eine Rangliste an jener Sportarten erstellt, die den größten Einfluss auf die sportliche Aktivität im Schlafzimmer haben. Laufen, Fußballspielen und Tennis sind beispielweise Sportarten die für mehr Spaß im Bett sorgen.

Diese Sportarten verbessern das Sexleben

Joggen für mehr Orgasmen

Zwei Drittel (66 Prozent) der Befragten der Studie, welche regelmäßig joggen, gaben an, bessere Orgasmen zu haben. Laufen erhöht nachweislich den Testosteron- und Libidospiegel, was zu einem stärkeren Sexualtrieb und intensiverem Körperempfinden beiträgt.

Mehr Spaß im Bett durch Tennis

Laut der Studie ist Tennis die beste Sportart, um Libido und Sexualtrieb zu steigern. 38 Prozent der Studienteilnehmer:innen gaben an, dass regelmäßiges Tennis spielen ihre Lust auf Sex steigert. Zusätzlich ist Tennis auch die Sportart, die all jene Eigenschaften trainiert, welche für die sexuelle Höchstleistung benötigt wird: Kraft, Gleichgewicht und Cardio.

Tanzen und Aerobic für mehr Sinnlichkeit

Tanzen ist ein Sport, der Gefühle von Lust, Sinnlichkeit und Sexualität fördert. Die erforderliche Geschicklichkeit und Koordination stärken das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten sowie das Vertrauen in eine Beziehung. Über die Hälfte der befragten Person in der Studie (53 Prozent) gaben an, dass sie ihren Körper durch Tanzen bewusster wahrnehmen.

Fußballer:innen wirken besonders attraktiv

Regelmäßiges Fußallspielen ist nicht nur ein Cardio-Training, welches Kraft und Gleichgewicht fördert – es kann euch auch Heimvorteile im Schlafzimmer verschaffen. Die Myprotein-Studie hat herausgefunden, dass Fußballer:innen neben den hormonellen Vorteilen auch besonders attraktiv wirken.

Mit Radfahren Leistungsfähigkeit im Bett steigern

Die Hälfte der Studienteilnehmenden gaben an, dass sie mithilfe des regelmäßigen Radsports ihre sexuelle Leistungsfähigkeit steigern konnten. Radfahren stärkt nicht nur das Herz-Kreislauf-System, sondern verbessert auch Kraft und Gleichgewicht des Unterkörpers, was bei der Ausübung gewisser Sex-Stellungen durchaus von Vorteil sein kann.

Golfen für mehr Sex

Laut der Studie haben Personen, die Golf spielen, in einem durchschnittlichen Monat 11,6 Prozent mehr Sex als die restlichen Teilnehmer. 59 Prozent der Golfer:innen gaben zudem an, dass der Sport ihre Flexibilität und Mobilität verbessert.