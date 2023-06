Sly Stallone über Extrem-Diät: ''Mein Gedächtnis war weg''

Um für seine bekannte Rolle als Robert "Rocky" Balboa in Topform zu kommen, trainierte Sylvester Stallone nicht nur hart, sondern setzte auch auf eine Extrem-Ernährung.

Um Fett zu verbrennen und Muskeln aufzubauen, kommt es bekanntlich nicht nur auf die Fitness-Routine, sondern auch auf die richtige Ernährung an. Das weiß auch Hollywood-Star Sylvester Stallone, der dem "Wall Street Journal" seine extrem strenge, einseitige Diät verriet, an welche er sich damals für seinen bekannten Film "Rocky III" halten musste.

Der Schauspieler, dem mit dem ersten Teil der "Rocky“-Reihe der große Hollywood-Durchbruch gelang, hat in puncto Ernährung nichts dem Zufall überlassen. Immerhin verkörperte er in den Boxer-Dramen Rocky Balboa – DAS Sinnbild des kräftigen Ring-Muskelprotzes. Um für den dritten Teil des Filmes noch mal ordentlich an Muskelmasse zuzulegen, war er ernährungstechnisch besonders streng mit sich. Die Diät zahlte sich aus, doch mittelfristig hatte sie "alle möglichen schwächenden körperlichen Auswirkungen“, verriet der 76-Jährige.

So extrem war Stallones Diät

Während bei heutigen Pumpern meist eiweißreiches Geflügel auf dem Speiseplan steht, beschränkte sich Stallone Anfang der 1980er-Jahre auf das sogenannte "chicken of the Sea“ - also das "Huhn des Meeres“. "Ich hab nur Thunfisch gegessen“, so der Star. Der Grund: Pro 100 Gramm liefert Thunfisch rund 26 Gramm Eiweiß - den wichtigsten Nährstoff einer muskelaufbauenden Ernährung.

Doch eine ausgewogene Diät, die den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, sieht anders aus. Wenig überraschend hatte sein einseitiger Speiseplan ungewünschte Folgen, vor allem auf sein Gedächtnis, verrät Stallone. "Mein Denkvermögen war kaputt, es war völlig weg.“ Es ging sogar so weit, dass sich der Schauspieler während der Dreharbeiten des Filmes nicht mal mehr an seine eigene Telefonnummer erinnern konnte.

25 Tassen Kaffee am Tag

Doch der Motor musste weiterlaufen, dafür sorgte reichlich Koffein. "Ich habe 25 Tassen am Tag getrunken“, erinnert er sich. Die ersten zehn davon gab es bereits vor den Dreharbeiten, zum Frühstück.

Nun ist Frühstück "Familiensache"

Heutzutage kann Sly sein Frühstück genießen. Die erste Mahlzeit des Tages sei ihm Hause Stallone Familiensache. Der Vater drei Töchter schwärmt: "Auf den Tisch kommt alles was das Herz begehrt. Es gibt Avocados, vier Eier, Hüttenkäse, drei Scheiben Wassermelonen und Trauben." Trotz deutlich ausgewogener Ernährung, setzt der Pumper-Papa also nach all den Jahren immer noch auf besonders viel Eiweiß-Zufuhr. Vitamine fürs Gedächtnis gibt es jetzt allerdings zum Glück auch genügend!