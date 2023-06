× Darum trinkt Katy Perry keinen Schluck Alkohol

Star-Paar Katy Perry und Orlando Bloom haben eine romantische Art, Hürden zu überwinden: Was besonders schwierig ist, wird zusammen gemacht, auch über tausende Kilometer Entfernung hinweg. Denn für Perry und Bloom gilt, geteiltes Leid, ist halbes Leid.

US-Popstar Katy Perry holt nach eigenen Worten für Fastenkuren gerne ihren Verlobten Orlando Bloom mit ins Boot. Es sei schwer, etwa eine Entgiftungskur zu machen, wenn der eigene Partner es nicht auch tue, sagt die Sängerin dem US-Magazin "People". "Wenn man es zusammen macht, ist es gleich viel einfacher."

Kein-Alkohol-Pakt

Aktuell habe sie mit ihrem Mann seit März einen "Pakt" geschlossen, auf Alkohol zu verzichten. "Wir haben das gemacht, weil er gerade in London einen Film dreht, auf den er sich voll und ganz konzentrieren muss, und ich wollte diese Gelegenheit nutzen, um ihn zu unterstützen", sagt Perry.

© Getty Images ×

Die Sängerin schildert in dem Interview, dass sie unter der Woche ohnehin "nicht wirklich trinkt“, sich aber am Wochenende doch gerne ein Glas Wein gönne. Sie betrachtet den Nüchtern-Pakt als eine Gelegenheit, um auch ihrem Körper Gutes zu tun und ihn nach der Geburt ihrer zwei-jährigen Tochter Daisy Dove wieder in Topform zu bringen.

So gesund wirkt sich Alkohol-Verzicht auf unseren Körper aus

Schon bei einem mehrwöchigen Alkoholverzicht finden leichte oder auch stärker wahrnehmbare Veränderungen statt. Wir zeigen, welche positiven Auswirkungen nach welcher Zeitspanne möglich sind:

Nach 2 Wochen:

Besserer und tieferer Schlaf

Geringere Kalorienzufuhr und somit hilfreich beim Abnehmen

Gesteigerte Leistungsfähigkeit

Höheres Selbstbewusstsein durch ein gezieltes Umsetzen des Vorhabens

Verbesserung des Immunsystems

Stressabbau

Nach 4 Wochen:

Senkung des Blutdrucks

Verbesserung des Hautbilds

Steigerung der Lebensenergie

Nach 6 Wochen:

Stabilisierung und Verbesserung der körperlichen und psychischen Gesundheit

Verbesserung der Blutwerte

Geringere finanzielle Ausgaben

Nach 3 Monaten: