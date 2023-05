Vor dem Schlafengehen noch etwas zu essen, gilt meist als Diät-No-Go. Jedoch gibt es eine einzige Ausnahme, welche sogar die Pfunde purzeln lässt!

Topfen gilt als der Schlankmacher schlecht hin. Stars wie Jennifer Lopez und Gisele Bündchen schwören seit einigen Jahren auf das Superfood. Mittlerweile gibt es sogar eigene Diäten die sich lediglich der Zutat widmen und stets wachsender Beliebtheit erfreuen. Die "Quark-Diät" ist nämlich keine gewöhnliche Crash-Diät, sondern durchaus eine abwechslungsreiche Ernährungsform, um innerhalb kürzester Zeit Gewicht zu verlieren. Warum das so ist, erklären wir nachstehend.

Abnehmen mit Topfen

Die eiweißhaltige Speise enthält kaum Kalorien, ist allerdings reich an Kalzium und hochwertigem Eiweiß. Der perfekte Begleiter also für eine Low-Carb-Ernährung. Dazu kommt, dass Topfen lange satt macht, ohne ein Schwere- oder Völlegefühl zu geben. Zudem ist Topfen besonders reich an Folsäure, Kalium, Phosphor und Aminosäuren. Ein wahrer Booster für die Gesundheit!

Wer zum Beispiel 100 Gramm Magertopfen isst, bevor er ins Bett geht, nimmt über Nacht ab. Denn das enthaltene Eiweiß, Casein, bringt den Körper ordentlich zum arbeiten. Vor dem Zubettgehen gegessen, ist der Körper sechs bis acht Stunden lang damit beschäftigt, das Protein und die Aminosäuren zu verstoffwechseln. Das verbraucht eine Menge Energie, was wiederum viele Kalorien verbrennt. Und das alles während der Nachtruhe, ohne sich einen Zentimeter bewegen zu müssen!

Die Quark Diät

Wer puren Topfen nicht mag, kann den letzten abendlichen Snack mit Beeren, Nüssen oder Haferflocken aufpeppen, um der Speise etwas Geschmack zu verleihen. Für das Frühstück eignet sich Magertopfen ebenfalls ideal, denn die Speise hält den ganzen Tag satt.

Bei einer Quark-Diät wird aber natürlich nicht nur Quark gegessen. Denn, eine Ernährung sollte niemals zu einseitig sein. Er dient als Basis für alle Mahlzeiten und wird ergänzt durch Obst und Gemüse, sowie Vollkornprodukte. Zieht man die Diät über einige Wochen konsequent durch, sind die Ergebnisse vielversprechend.