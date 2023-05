Experten-Talk: Wie man auch ohne Diät abnehmen kann

Ob Low-Carb-, Paleo-, Eiweiß-, oder eine andere Diät: für viele geht Abnehmen nicht ohne. Die Ernährungs-Expertin Nadine Bokarev erklärt zum internationalen Anti-Diät-Tag, wie Abnehmen auch ohne klassische Diät funktionieren kann.

"Das kann ich momentan nicht essen, ich bin auf Diät" - dieser Satz ist den meisten so vertraut, dass er einem im Alltag ganz normal erscheint. Doch seit einiger Zeit ist er immer seltener zu hören. "Diät" ist für viele zu einem Unwort geworden - eine Entwicklung, die auch der internationale Anti-Diät-Tag am 6. Mai widerspiegelt.

Welt-Anti-Diät-Tag

Am 6. Mai setzt der internationale Anti-Diät Tag weltweit ein Zeichen gegen Essstörungen. Laut Statistik leben immer mehr Menschen mit gestörtem Essverhalten, besonders Teenager und Menschen im Alter zwischen 40 und 60 Jahren sind betroffen. Und dies trotz immer bewussterem Lebensstil und höherem Wissensstand zum Thema Ernährung.

Ziel des Tages ist das kritische Hinterfragen von Schönheitsidealen, das Akzeptieren von Größen- und Gewichtsunterschieden, sowie über Gesundheitsgefahren von Diäten aufzuklären.

Einfluss von Social Media auf den Diät-Wahn

Längst hat sich herumgesprochen, dass manche Diäten langfristig also nicht funktionieren und sogar teilweise gefährliche Folgen für die Gesundheit haben können. Warum halten Menschen also dennoch weiter an gewichtsoptimierenden Programmen fest?

Laut Ernährungs-Expertin Nadine Bokarev ist zum Großteil der permanente Social Media Konsum Schuld, welcher einen ständigen bewussten sowie unbewussten Vergleich mit anderen hervorruft. Die Resilienz-Expertin hat sich mit dem Thema eingehend befasst und ein spezielles Programm zur Stärkung der persönlichen Widerstandkraft entwickelt, die „Resilienz-Diät“: gesundheitlich unbedenklich, garantiert ohne Jojo-Effekt und mit der Aussicht auf ein glücklicheres Leben, bewusst gegen den Abnehm-Wahn.

Resilienz-Diät anstatt Jojo-Effekt

"Da hauptsächlich Mädchen und Frauen vom Abnehm-Wahn betroffen sind, habe ich ein besonderes Anti-Diäten-Programm für Frauen entwickelt: die Resilienz-Diät. Eine Diät, die keine ist, sondern den Begriff im altgriechischen Sinne interpretiert, nämlich als Lebensführung. Hier befassen wir uns mit den Ursachen, den mentalen und psychologischen Aspekten, die hinter dem Thema liegen“, erklärt Bokarev.

Den Teufelskreis durchbrechen

Ein aktuelles Phänomen besteht darin, Abnehmprogramme elegant zu umschreiben, ohne das Wort Diät zu verwenden. Von Detox über Fasten bis hin zu besonderen Ernährungsformen, die unter gesundheitsfördernden Aspekten gemacht werden – und eben doch unterschwellig eine schnelle Gewichtsabnahme innerhalb einer bestimmten Zeit zum Ziel haben. „Ich spreche hier nicht gegen Detox oder Fasten. Bewusst zur Reinigung und Entschlackung eingesetzt, können die Programme durchaus sinnvoll sein. Ich spreche eher von der unbewussten Selbsttäuschung im grundlegenden Ansatz“, sagt Bokarev.

Um erfolgreich ohne "klassische Diät" abnehmen zu können, rät die Expertin die innere Machtstimme umzuprogrammieren. Solange diese uns ständig vorgibt, was wir essen dürfen oder nicht, bleibt das Problem bestehen. Durch das Essen nach Plan verlernen wir, die natürlichen Signale des Körpers wahrzunehmen und diese richtig zu deuten. Deshalb kann eine reine Ernährungsumstellung nur schwer zu einer dauerhaften Gewichtsabnahme oder Gewichtsstabilisierung führen. Solange das Gewicht, eine Zahl, eine Konfektionsgröße oder ein BMI im Mittelpunkt stehen, bleibt das aktuelle Ernährungsprogramm der Start zum nächsten.

Tipps um der Diät-Falle zu widerstehen

Bokarev rät, "Bevor eine Diät gemacht wird ist es wichtig, sich folgende Fragen bewusst zu stellen. Diese können uns helfen zu entscheiden, welche Art der Ernährung die richtige für uns ist."

Will ich kurzfristig abnehmen und bin ich bereit, nach der Diät möglicherweise mit noch mehr Pfunden zu leben?

Wie viele Diäten / Abnehmversuche / habe ich bereits unternommen – und mit welchem langfristigen Erfolg?

Warum habe ich die Ernährungsumstellung nicht gehalten?

Was ist mein langfristiges Ziel? Kann und will ich mich langfristig nach einem Essensplan ernähren?

Bin ich jetzt bereit zu erkennen, warum ich immer wieder in die Essensfalle tappe? Bin ich bereit für nachhaltige Veränderung?

Ohne Diät gesund abnehmen

Der Schlüssel für gesundes Abnehmen oder eine gesunde Ernährungsweise liegt in der bewussten Wahrnehmung der eigenen Bedürfnisse und der tatsächlichen Bedürfnisse des Körpers. "Unser Körper sagt uns eigentlich sehr genau, was er braucht, was ihm guttut oder nicht. Wir hören nur nicht immer darauf oder nehmen die Signale nicht immer wahr. Mit einem klaren Körperbewusstsein, einer klaren mentalen und seelischen Ausrichtung (Bedürfnisse, Stress-Balance, Selbstbestimmung, Lebensfreude) schenkt uns der Körper quasi von ganz alleine unser Wohlfühlgewicht", erklärt Bokarev.

Die Ernährungs-Expertin setzt darauf, den Grund unseres Essverhaltens zu erkennen, durch bewusste Beobachtung, wann und warum wir zu welchem Essen greifen.

Schreiben Sie auf, wann Sie was essen und was der auslösende Impuls dafür war (Hunger, Durst, Stress, Müdigkeit, Belohnung, Energiezufuhr) Fragen Sie sich: Esse ich gerade weil ich Hunger habe oder weil ich ein seelisches Bedürfnis befriede? (Stress wegesse, d.h. emotionales Essen)

Beim Abnehmen, ist es besonders wichtig, zwischen körperlichen und seelischen Bedürfnissen zu unterscheiden. Hunger und Durst werden beispielsweise oft verwechselt. Auch die Ursache für das persönliche Essverhalten sollte identifiziert werden um einen bewussten Umgang damit zu lernen.