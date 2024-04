× Die besten Abnehm-Tipps nach Ostern

Schokohasen, Osterschinken, Lammeintopf - am langen Osterwochenende haben wir ausgiebig geschlemmt. Spätestens jetzt meldet sich das schlechte Gewissen. Wir verraten die besten Abnehm-Tipps, um die Osterkilos wieder loszuwerden.

Schokoladeneier als kleiner Snack im Büro, Oster-Abendessen mit den Freunden und am Sonntag dann der große Oster-Brunch mit der Familie: Ostern ist ein Schlemm-Fest. Doch den Feiertagskilos sagen wir jetzt ganz einfach den Kampf an. Drei Abnehm-Tipps, mit denen Sie die Extra-Kilos vom Oster-Wochenende schnell wieder in den Griff bekommen.

Tipp 1: Ein Entschlackungs-Tag

Kleiner Aufwand, große Wirkung: Legen Sie einmal wöchentlich einen Detox-Tag ein. Sprich: Einen Tag lang hält man sich an eine strikte Diät, zum Beispiel, ein Saft-Kur-Tag, ein Tag an dem nur Obst gegessen wird, oder ein Tag, an dem besonders auf die Kalorienzufuhr geachtet wird. Für welche Diät und an welchem Wochentag man sich entscheidet, ist Geschmackssache. Der Körper fühlt sich entschlackt und gereinigt, außerdem bringt so ein Tag ein außer Kontrolle geratenes Hunger- oder Appetitgefühl wieder ins Gleichgewicht.

Tipp 2: Das 30-Tage-Power-Workout

Nach den Feiertagen helfen Abnehm-Challenges von den Profis, wie Star-Trainerin Tracey Anderson. In Ihrer Schwangerschaft nahm Anderson 27 Kilo zu und wurde die Babykilos danach nicht mehr los. Sie entwickelte ein eigenes Training und ihre eigenen Abnehm-Tipps - plötzlich purzelten die Kilos. Heute gehören Jennifer Lopez und Gwyneth Paltrow zu ihren Kundinnen. Die Anderson-Methode setzt auf tägliche Bewegung gepaart mit einer bewussten, fettarmen Ernährung. Das Motto lautet trainiert-schlank statt muskulös und aufgepumpt. Bei der Methode werden bewusst die kleinen Muskeln und Muskelgruppen trainiert.

Tipp 3: Nur kein Stress

Immer wieder beweisen Studien: Stress macht dick. Denn wer sich hetzt, produziert mehr Cortisol. Das Stress-Hormon verlangsamt den Fettabbau und fördert die Bildung von Fettgewebe im Bauchraum. Außerdem greift man bei Stress vermehrt zu süßen und fettigen Lebensmitteln. Daher gilt nach den Feiertagen: Unbedingt Stress vermeiden! Jetzt steht Entspannung an erster Stelle - das klappt auch im Alltag. Die wichtigsten Tipps: Schlafen Sie genug (bestenfalls acht Stunden pro Nacht), planen Sie Ihre täglichen Mahlzeiten und essen Sie langsam oder üben Sie eine Entspannungstechnik (die Techniken sind leicht zu Erlernen und fast überall auszuüben).