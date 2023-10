Das ist das gesündeste Fast Food, wenn es mal schnell gehen muss

Wenn der Hunger groß und die Zeit knapp ist, setzt man oft auf ungesunde Alternativen. Denn gesundes Fast-Food gibt es schließlich nicht? Falsch! Wir verraten, mit welchem Fast-Food man kein schlechtes Gewissen haben muss.

Schnelles Essen zum Mitnehmen hat nicht das beste Image - aus gesundheitlicher Sicht trifft das natürlich auch oftmals zu. Und trotzdem sehnen wir uns einfach in manchen Situationen danach. Ob an einem stressigen Tag, wo schlicht keine Zeit für ein ausgewogenes Mittagessen ist, oder nach einer durchzechten Nacht: Oft kommen uns Pizza, Burger & Co. mehr als gelegen. Viele Gerichte, die wir binnen weniger Minuten verschlingen können, haben einige Nachteile - meist enthalten sie viele ungesunde Fette und wenige Nährstoffe. Doch es gibt auch Ausnahmen! Gesundes Fast-Food hört sich vielleicht nach einem Widerspruch in sich an, ist aber tatsächlich kein Ding der Unmöglichkeit.

Deshalb sind nicht alle Fast-Food Gerichte ungesund

Auf Fast-Food komplett zu verzichten, ist für viele schwierig. Viel wichtiger ist aber die Frage, welche Schnellgerichte das geringste Übel darstellen und unseren Hunger stillen, ohne dabei einen größeren Schaden anzurichten. Dabei spielt der Kaloriengehalt der einzelnen Gerichte gar nicht die größte Rolle, denn ungesättigte Fette können viele Kalorien haben, aber dafür auf der Nährstoffskala punkten und uns satt machen. Gesättigte Fettsäuren, weißes Mehl und stark verarbeitete Zutaten sorgen hingegen auch für einen hohen Kaloriengehalt, gehören jedoch ganz klar in die Kategorie: ungesund.

© Getty Images Falafel sind als Bowl oder Wrap auch in Österreich sehr beliebt. ×

Das ist das gesündeste Fast-Food

Als gesündestes Fast-Food gelten aus diesem Grund Falafel. Das aus der arabischen Küche stammende Gericht ist mittlerweile bei vielen Imbissladen auf der Karte zu finden. Die knusprigen Bällchen werden zwar frittiert, was einen kleinen Abzug in Sachen Gesundheit gibt. Aber: Die Kugeln haben in Sachen Nährwerte mehr zu bieten, als Pizza, Burger oder Pommes:

Hauptzutat sind Kichererbsen: Die eiweißhaltigen Hülsenfrüchte haben einen hohen Gehalt an Ballaststoffen, Folsäure, Eisen, Zink und Kupfer.

Die enthaltenen Gewürze wie Curry und Kreuzkümmel kurbeln den Stoffwechsel an und stillen den Hunger.

Enthaltene frische Petersilie steckt voller B-Vitaminen und wertvollen Mineralstoffen, etwa Kalzium und Magnesium.

Das Gericht wird oft mit Salat serviert. Frischer Salat hat kaum Kalorien und enthält sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide, Flavonoide, Phytosterine und Polyphenole.

Gesunde Fertiggerichte

Wenn es mal ganz schnell gehen muss, können es auch gesunde Fertiggerichte sein. Sie sind das beste und schnellste Fast-Food, stecken aber oft auch voller gesunder Zutaten.