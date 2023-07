Tom Cruise: Diese Beauty-OPs hat der Star machen lassen

Er ist der Frauenschwarm schlecht hin. Doch seit Jahren wird spekuliert, ob sich der Hollywoodstar Schönheits-OPs unterzogen hat. Dr. med. Mehmet Atila, Facharzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie nimmt das kaum wiederzuerkennende Gesicht des Aktion-Schauspielers unter die Lupe.

In Hollywood sind Beauty-OPs längst nicht mehr nur unter Frauen Gang und Gebe. Wer als Model, Schauspieler oder Musiker Karriere machen will, muss auch ausseh-technisch am Ball bleiben. Und auch hierzulande boomen die Schönheits-Eingriffe unter Männern - besonders Fettabsaugung, Lidstraffung, Brustverkleinerungen und Botox-Behandlungen sind auch unter Männern sehr beleibt.

Tom Cruise im Schönheitswahn

Auch im Alter von 61 erscheint Tom Cruise topfit. Doch in den letzten Jahren überraschte der Schauspieler immer wieder bei öffentlichen Auftritten mit einem völlig aufgedunsenen Gesicht. Die Veränderung sorgte bei seinen Fans für Aufregung, er sei kaum wieder zu erkennen, hieß es. Schnell darauf folgten die Gerüchte, dass der Schauspieler sich eventuell verschiedene Beauty-OPs unterzogen hätte - welche womöglich nicht ganz so ausgingen, wie es sich der Star wünschte.

Dr. med. Mehmet Atila bestätigt diese Vorwürfe und erklärt, was genau der Hollywood-Star machen hat lassen:

Hals-Straffung

Ungewöhnlich für sein Alter sind keine typischen Platysmastränge am Hals zu sehen - diese entstehen normalerweise ab einem Alter von Mitte 40. Dr. Atila erklärt, "Daher ist davon auszugehen, dass hier zumindest ein minimalinvasives Lifting im Bereich des Gesichtes und des Halses erfolgt ist. Beim genauen Hinsehen ist eine Verformung des Ohrläppchens zu erkennen – ein typisches Anzeichen für ein Facelift, bei dem im Bereich der Ohrvorderkante beziehungsweise -innenseite und am Ohrläppchen geschnitten wird. Zudem sind seine Ohrläppchen nicht klassisch rund, sondern sehr klein und verzogen." Die Anzeichen deuten definitiv auf ein Face-Neck-Lift, also eine Gesichts- und Hautstraffung hin.

Filler- und Botox-Behandlungen

"Des Weiteren zeigt sich sein Wangenbereich zu unterschiedlichen Auftritten extrem voluminös und geschwollen. Hierbei könnte die Ursache eine direkt postoperative Schwellung oder eine Injektion mit Hyaluronsäure sein. Ich gehe von einer regelmäßigen Botox-Behandlung im Bereich der Stirn aus", verrät Dr. Atila.

Gerade in den ersten „Top Gun“-Filmen war Tom Cruise für seinen leichten Höcker im Bereich des Nasenrückens bekannt. "Hier ist eventuell eine korrigierte Nasenoperation bei Atmungsbehinderung und krummer Nasenscheidewand erfolgt. Im Rahmen dieser Operation wird auch das knöcherne Gerüst der Nase begradigt, sodass die Nase schlanker und gerade wirkt", erklärt Dr. Atila.

Haartransplantation

Zu den normalen Alterungsprozessen bei Männern gehört natürlich auch der Haarverlust dazu, gerade im Bereich der Geheimratsecken. Doch auch mit Angang 60 strahlt Cruise mit einer dichten Mähne. "Wenn man sich die Bilder von Tom Cruise über die Jahre anschaut, kann es gut sein, dass zusätzlich eine Haartransplantation zu Verdichtung des Haarwuchses vollzogen worden ist", meint Dr. Atila.

Anti-Aging für Karriere

Trotz Sport und gesunder Ernährung dürfte also offensichtlich mehr hinter Tom Cruises perfektem Pokerface stecken. Bei seiner Verschönerung handelt sich allerdings um minimalinvasive Eingriffe, die zur Vorbeugung des Alterungsprozesses sorgen. Auch wenn sich in Hollywood mittlerweile viel in Richtung Diversität getan hat, alt auszusehen gilt zumindest in Los Angeles anscheinend immer noch nicht als besonders sexy...