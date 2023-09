Zuerst Händewaschen oder zuerst Desinfizieren? - So geht's richtig

Ein Apotheker klärt auf 'X' (ehemals Twitter) auf.

Besonders seit der Corona-Pandemie steht das Händewaschen immer wieder im Fokus. "Wie wasche ich mir die Hände richtig? Wie lange? Wie oft?", waren durchwegs gestellte Fragen auf die es vielerorts auch sogleich Antworten gab. Doch wie mache ich das eigentlich im Zusammenspiel mit Desinfektionsmittel?

Wie funktioniert perfektes Zusammenspiel?

Ob in Geschäften, im Restaurant oder im Krankenhaus, Desinfektionsmittelspender sind quer im Land verteilt und sieht man sich die aktuell steigenden Corona-Infektionen an, so werden sie auch wieder im Herbst und Winter dringlich gebraucht werden. Der Umgang ist auch hier hinlänglich bekannt, doch wie lassen sich Händewaschen und Desinfektion verbinden?

Zuerst Hände waschen und dann die Hände desinfizieren oder die Hände desinfizieren und sie danach erst Waschen? 'Der Apotheker' auf 'X' klärt nun endlich auf.

#KurzUndKnapp

Hände waschen und desinfizieren:



Wäscht man seine Hände, lagert sich Wasser in die Hornschicht der Haut ein.



Wenn man sie anschließend desinfiziert, wird das Desinfektionsmittel durch das Wasser in der Hornschicht verdünnt, wodurch es nicht mehr richtig wirkt.… — #DerApotheker ???? (@ApothekerDer) September 16, 2023

Man muss sich entscheiden

Scheinbar muss man sich entscheiden, denn während man mit einem beginnenden Händewaschen, durch Wasserablagerungen in der Hornhaut das Desinfektionsmittel verdünnt, schädigt man bei beginnender Desinfektion der Hände und danach folgendem Händewaschen die Haut. Regelmäßige Pflege der Hände kann jedenfalls in diesen sehr beanspruchenden Zeiten keinesfalls schaden.