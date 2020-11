Die wahren Superfoods

Einige Lebensmittel dienen nicht nur der Sättigung, sondern haben auch einen positiven Einfluss auf Ihre Lebenserwartung.

Wer möchte nicht lange leben und gesund bleiben? Der Trend des gesunden Lebensstils steigt weiter an und immer mehr Menschen möchten sich bewusster ernähren.

Wir präsentieren Ihnen nachstehend Lebensmittel, die Ihre Lebenserwartungen steigern können.

Lachs und andere Fettfische

Nicht nur unser Magen liebt Lachs, sondern auch unser Herz tut es. Denn der Fisch enthält sehr viel gesundes Fett, genauer gesagt Omega-3-Fettsäuren. Diese sorgen für ein optimales Herz-Kreislaufsystem und schützen vor Arterienverkalkung, was präventiv gegen kardiovaskuläre Krankheiten hilft. Darüber hinaus enthält Lachs viele weitere wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Darunter Vitamin A,D,E sowie Kalzium, Magnesium, Jod, Fluor und Selen. Hinzu kommt, dass Lachs eine Proteinbombe ist, kaum Kohlenhydrate enthält und trotz des hohen Fettgehalts gerade einmal 130 Kalorien je 100 Gramm Portion aufweist. Weitere Fettfische wie Hering und Makrele haben ähnliche Eigenschaften.

Bitterschokolade

Tatsächlich schafft es eine Süßigkeit auf unsere Liste der top lebensverlängernden Lebensmittel. Denn der hohe Kakao-Anteil in der Bitterschokolade (ab 70 Prozent) erweitert die Gefäße und verhindert somit Arterienverkalkungen. Damit senkt Bitterschokolade nachweislich das Schlaganfall-Risiko und stärkt das Herz. Des Weiteren macht Bitterschokolade glücklich und hemmt die Ausschüttung von Stresshormonen. Auch Popeye hätte besser auf Bitterschokolade, anstatt auf Spinat setzen sollen. Denn Bitterschokolade enthält doppelt so viel Eisen im Vergleich zu Spinat.

Quinoa

Quinoa wird bereits seit 5.000 Jahren auf dem amerikanischen Kontinent kultiviert, hat aber erst in den letzten Jahren an Bekanntheit gewonnen. Die kleinen Körner sind der ideale Ersatz für Reis, gehören aber zu den sogenannten Pseudogetreide-Arten. Sie lassen sich nämlich wie andere Getreidearten zubereiten, sind aber nicht verwandt zu letzteren. Von den Nährstoffwerten her kann kaum ein anderes Lebensmittel mit Quinoa mithalten. Sie sind eine gute, pflanzliche Eiweißquelle, enthalten reichlich Eisen, Folsäure, Magnesium, Zink und Mangan. Daneben ist Quinoa voller komplexer Kohlenhydrate. Diese sorgen für einen langsam und stabilen Anstieg des Blutzuckerspiegels. Zuletzt kann Quinoa ein hohes Ballaststoffvorkommen vorweisen, was der Verdauung hilfreich ist.

Goji-Beeren

Ein weiteres Superfood stellt die Goji-Beere dar. Die rot-glänzenden Beeren haben schon tausende Jahre einen festen Platz in der Chinesischen Medizin. In den letzten Jahren haben sich Goji-Beeren auch in Europa als Superfood durchsetzen können. Den Beeren werden unter anderem folgende Gesundheitsaspekte zugeschrieben: