Patricia Kaiser: "Alter in Zahlen spielt in meinem Leben keine Rolle"

Wie die Zeit vergeht! Vor genau 10 Jahren zierte Model und Ex-Leichtathletin Patricia Kaiser (39) das allererste gesund&fit-Cover. Zum Jubiläum baten wir sie wieder vor die Kamera und zum Talk:

Fast auf den Tag genau vor zehn Jahren revolutionierte der Launch von gesund&fit die Magazinwelt. Modern, stilvoll, hochglanz und mitreißend – nach dem Vorbild der großen Magazin-Schwester MADONNA – avancierte gesund&fit in kürzester Zeit zu Österreichs beliebtestem wöchentlichen Health-, Fitness- & Wellbeing-Magazin. Von Beginn an verschrieb sich die Redaktion dem Credo, das Thema Gesundheit von seiner schönsten und spannendsten Seite zu zeigen und die relevantesten Themen unserer Zeit mit fundiertem Expertenwissen zu beleuchten.

Am Premieren-Cover: Patricia Kaiser – eine Frau, die schon damals nicht nur Model, sondern Role Model war. In ihren Teenagerjahren zählte die gebürtige Oberösterreicherin zu Österreichs größten Nachwuchshoffnungen der Leichtathletik – sie krönte sich zur Österreichischen Meisterin im Speerwurf und Vize-Meisterin im Siebenkampf. Im Jahr 2000 landete sie dann einen besonders beeindruckenden Karrierewurf. Mit erst 15 Jahren wurde Patricia zur Miss Austria gekürt – der Startschuss für ihre Karriere als Model, Moderatorin und Business-Frau.

(Weit)Sprung ins Jetzt

10 Jahre nach dem ersten gesund&fit-Covershooting ist Patricia Kaiser – mittlerweile Mama von zwei Kids und in einer Patchworkbeziehung lebend (Anm.: sie ist liiert mit Kameramann Markus Selikovsky) – gefragt wie eh und je. Denn die Zeiten haben sich zum Glück geändert, sodass Models jenseits der 20er heute big im Business sind – und kein Ende in Sicht ist.

Apropos Zeiten und wie sie sich ändern: Anlässlich unseres großen Jubiläumsfotoshootings stellten wir Patricia 10 Fragen über ihre letzten 10 Jahre, das Jetzt und ihre Zukunft. Was sie gelernt hat, wie sie sich sowohl körperlich als auch geistig gesund und fit hält und wo sie sich in 10 Jahren sieht, verrät sie hier im Talk:

gesund&fit Covershooting nach genau zehn Jahren. Was war dein erster Gedanke als der Anruf aus der Redaktion kam?

Patricia Kaiser: Ich muss trainieren!

Vergeht die Zeit zu schnell? Wie versuchst du sie langsamer laufen zu lassen?

Kaiser: Ja, das tut sie! Ich versuche mich so oft wie möglich vom Handy zu befreien und raus in die Natur zu gehen.

Die Aufregung und der Druck vor einem Shooting möglichst gut in Form zu sein, begleitet jedes Model. Sind Lampenfieber und Ansprüche an dich selbst heute größer oder kleiner?

Kaiser: Die Vorfreude auf ein Shooting ist noch größer! Ich liebe meinen Job und aufgeregt bin ich immer noch! Den Druck, perfekt zu sein, nehme ich mir aber – das Hören auf meinen Körper und das ,Mich Verstehen‘, hat sich definitiv in den letzten 10 Jahren verstärkt.

© Chris Singer ×

Machst du heute mehr oder weniger Sport als vor 10 Jahren? Gib uns bitte einen Einblick in deine Routine.

Kaiser: Definitiv gehe ich heute viel weniger über meine Grenzen und betreibe Wohlfühlsport! Ich mache zwei bis dreimal pro Woche Yoga und zweimal Krafttraining. Meine Flexibilität sowie meine Muskelkraft zu erhalten und vielleicht sogar zu verbessern, ist in meiner jetzigen Lebensphase – Stichwort stetiger Muskelabbau – besonders wichtig. Zusätzlich fahre ich sehr viel mit dem Rad und gehe wandern. Das sind schöne Aktivitäten, die ich gemeinsam mit meinen zwei Kindern machen kann.

Thema Wellbeing und Selfcare: Was machst du heute anders als vor 10 Jahren?

Kaiser: Definitiv sage ich heute entspannter NEIN zu Dingen, die keinen oder nur bedingt Platz haben in meinem Leben. Zudem halte ich mich von allem fern, was mir nicht guttut – ganz bewusst!

Dann freut es uns umso mehr, dass wir dich für diese Jubiläumsausgabe als Covermodel gewinnen konnten. Im Juni steht auch bei dir ein runder Geburtstag an. Bist du die 40erin geworden, die du dir als 30igerin gewünscht hast?

Kaiser: Alter in Zahlen spielt in meinem Leben keine Rolle, ich fühle mich nicht anders als mit 28, nur kann ich mich heute besser leiden. Vor 10 Jahren war ich reich – heute bin ich steinreich, dank meiner zwei wundervollen Kinder!

© Chris Singer ×

Was wird für dich mit den Jahren schöner? Und was schwerer?

Kaiser: Die Zeit verfliegt viel zu schnell, das mag ich weniger. Heißt für mich aber, dass ich bewusster mit der Zeit umzugehen versuche und die Augenblicke noch mehr genieße!

Was hast du in den letzten (10) Jahren über die Liebe, das Leben und Beziehungen gelernt?

Kaiser: Dass man nicht auslernt, egal wie alt man wird. Ein ständiges Über-sich-Hinauswachsen.

Nenne eine Sache, die du dir für die nächsten 10 Jahre wünscht?

Kaiser: Ich hoffe, dass ich in weiteren 10 Jahren wieder sagen kann, dass ich über mich hinausgewachsen bin, dass ich genau das mache, was mich zufrieden stimmt. Und, ganz wichtig, dass ich mit meinen Kindern die Pubertät gut überstanden habe!