× Umstrittene Therapie: Kann Aspirin Krebs heilen?

Aspirin gehört in jede Haushaltsapotheke. Einigen Studien zufolge hilft das Medikament jedoch nicht nur gegen Kopfschmerzen und Fieber, sondern soll auch Krebs vorbeugen und sogar das Wachstum von Tumoren aufhalten.

Wie die "Bild" berichtet, gibt es in Deutschland nun die ersten Erfolge einer Aspirin-Therapie gegen Krebs. Einer Krebs-Patientin aus Sachsen wurde von dem Krebsspezialist Prof. Joachim Drevs hoch dosiertes Aspirin und Vitamin C als alternative Krebs-Therapie verabreicht. Und tatsächlich sei bei der Patientin "der Referenz-Tumor in der Leber kleiner geworden und eine besonders große Hautmetastase verschwunden. Auch der Tumor-Marker in ihrem Blut hat sich innerhalb zwei Monaten halbiert", so der Krebsspezialist. Doch wie kann das sein?

Aspirin als potentielles Krebs-Heilmittel

Wie genau das funktioniert, ist laut dem Krebsforschungszentrum noch weitgehend unbekannt. Krebs-Experten stellen jedoch bereits mögliche Hypothesen für die Wirkung auf. Chronische Entzündungen im Körper begünstigen Krebs. Die Entzündungen regen die Zellen zur Teilung an oder verhindern ihren Zelltod. Aspirin wirkt schmerzstillend, fiebersenkend und entzündungshemmend. Da das Medikament ein Enzym blockiere, das die Entzündungsreaktion unterstützt, könnte diese Eigenschaft des Arzneimittels somit auch das Wachstum von Tumoren bremsen.

© Getty Images ×

Das spricht für Aspirin als Krebsmittel

Der revolutionäre Erfolg der Krebs-Patientin aus Sachsen ist nicht der erste. Mehrere klinische Studien bestätigten bereits, dass die Einnahme des Medikaments mit einer erhöhten Überlebensrate von Krebs-Patient:innen zusammenhängt. Eine US-Studie fand 2020 heraus, dass Blasenkrebs- und Brustkrebs-Patient:innen deutlich erhöhte Überlebensraten bei einer Aspirin-Gabe von mehr als dreimal wöchentlich aufwiesen. Auch eine britische Studie befand 2022, dass Aspirin als ergänzende Krebsbehandlung zu einer Verringerung der Metastasenausbreitung führte.

Noch weitere Studien notwendig

Die positive Wirkung bei Krebspatienten, die Aspirin zusätzlich zur Standard-Immuntherapie einnehmen, bringt laut den bisherigen Untersuchungen viele Vorteile mit sich. Für eine allgemeine Aussage der Wirksamkeit von Aspirin bei Krebs seien die Studien jedoch noch nicht geeignet. Insgesamt ist der Einsatz von Aspirin gegen Krebs umstritten. Um eine eindeutige Antwort zu bestätigen muss es noch viele weitere klinische Studien geben.