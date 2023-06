Herzinfarkt-Risiko an einem Montag am höchsten

An Montagen sollten Sie Stress vermeiden, denn am ersten Tag der Woche ist die Gefahr einen Myokardinfarkt zu erleiden statistisch gesehen am höchsten – jedenfalls belegt das eine neue Studie.

Montage zählen ohnehin für viele nicht zu den beliebtesten Tagen der Woche. Denn nach dem meist viel zu kurzem Wochenende startet am Montag der Alltagsstress wieder. Doch nicht nur unsere psychische Gesundheit, sondern auch unser Herz leiden darunter. Einer neuen Studie zu Folge könnte nämlich das erhöhte Stresslevel zum Wochenstart ein höheres Herzinfarkt-Risiko hervorrufen.

Genauer gesagt soll das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, an einem Montag am höchsten sein. Laut dem Portal "Insider" haben irische Wissenschaftler der Belfast Gesundheits- und Sozialgesellschaft und des Royal College of Surgeons herausgefunden, dass vor allem die schwerste Form eines der oft tödlichen Attacken vermehrt am Anfang der Woche auftritt.

So verlief die Studie

Für ihre Studie untersuchte das Forscherteam 10.528 Patienten, die in einem Zeitraum von 5 Jahren mit einem akuten Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Erkenntnis aus der Untersuchung: Am Montag sei das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, um 13 Prozent höher als an allen anderen Wochentagen.

Zwar wurden hohe Herzinfarkt-Raten auch an Sonntagen gemessen, jedoch übertrafen die Anzahl an Herzattacken nicht die Anzahl an Montagen. Das Forscherteam vermutet also, dass dies vor allem auf erhöhten Stress zu Wochenbeginn und den Druck des Arbeitslebens zurückzuführen ist. Zudem ist das Risiko in der Früh und im Winter sogar noch höher.

Wenn das kein Grund, ist den Montag ab jetzt langsamer angehen zu lassen und lieber auf einen Bare Minimum Monday zu setzten... Ihr Herz wird es Ihnen vielleicht danken!

So erkennen Sie einen Herzinfarkt

In Österreich sind laut Statista Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems die häufigste Todesursache. Ein Herzinfarkt tritt auf, wenn eine große Herzarterie vollständig blockiert ist. Zu den gängigen Symptomen zählen: