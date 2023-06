Sie fragen - Experten antworten:

Frage: Ich habe seit drei Monaten permanent einen grauslich-metallischen Geschmack in der Mundhöhle. Abdomen Ultraschall war unauffällig, Blutbefunde auch -bis auf stark erhöhtes Cholesterin, das behandelt wird. Mein Arzt konnte keine Diagnose stellen. Was könnte dahinterstecken?

Antwort: Grauslich-metallischer Geschmack im Mund gehört unbedingt abgeklärt! Auslöser können Medikamente wie Antibiotika, Antidepressiva oder Antihistaminika sein und auch Cholesterinsenker. Metallischer Geschmack im Mund wird manchmal auch durch eine Refluxerkrankung, bei der Magensäure in die Speiseröhre zurückfließt, ausgelöst. Eisenmangel ist ebenso eine mögliche Ursache, wobei in dem Fall auch untersucht werden muss, woher dieser kommt. Blutverlust aus Magen oder Darm oder verminderte Aufnahme wie z. B. bei Glutenunverträglichkeit? Eine Autoimmungastritis sowie auch ein Mangel an Vitamin B12 können ebenfalls zu einer Reihe von Symptomen führen, die sich oft auf Mund und Geschmackssinn auswirken. Mein rat: Sollte bei Ihnen nach absetzen der Cholesterinsenker der unangenehm-metallische Geschmack im Mund fortbestehen, empfehle ich, einen Gastroenterologen aufzusuchen. Dieser wird eine genaue Blutuntersuchung anordnen und zu einer Magen- und Darmspiegelung raten. Zusätzlich empfehlenswert ist eine zahnärztliche Kontrolle. Denn als weitere Ursachen Ihres Geschmacksproblems sind Infektionen im Mund- und rachenraum, vor allem Pilzinfektionen, Zahnprobleme sowie Mundtrockenheit möglich.

