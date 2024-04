Warum Proteine unverzichtbar sind

Gesunde Ernäh­rung muss nicht teuer sein: So geht's mit kleinem Budget Sich gesund mit einem kleinen Budget ernähren? Was im ersten Moment wie ein Widerspruch klingt, ist in Wahrheit ganz einfach. Nicole Mayr, Ernährungswissenschaftlerin, Fitnesstrainerin und Gesundheitscoach, teilt ihre besten Spartipps und zeigt, dass gesunde Ernährung nicht teuer sein muss!