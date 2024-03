United Colors of Vegetables: Warum buntes Essen so gesund ist

Empfehlungen, um das Beste aus Obst und Gemüse rauszuholen.

Ausschlaggebend für die positive Wirkung von den unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten sind die sekundären Pflanzenstoffe wie zB. Polyphenole, Flavonoide, Phytosterine, Carotinoide. Diese werden in Stoffwechselprozessen innerhalb der Pflanzen produziert und mittlerweile wurden etwa 60.000 verschiedene sekundäre Pflanzenstoffe entdeckt, die sich über alle Obst- und Gemüsesorten verteilen.

Was sagen die Farben unserer Obst- und Gemüsesorten aus

Das Wichtigste vorweg: Je bunter, desto gesünder. Nach den Farben des Regenbogens essen ist also unser Ziel. Dabei sollten wir darauf achten, möglichst abwechslungsreich zu essen. Das Gute an den wertvollen Pflanzenstoffen ist, dass diese relativ widerstandsfähig sind. Auch Erhitzen oder Einfrieren lässt sie nicht viel an ihrer positiven Wirkung einbüßen.

Vielfalt und Abwechslung äußert sich aber auch in der Zubereitung: Mal als Salat, Rohkost, Gemüse aus dem Ofen, als Suppe oder auch als Bowl.

Bowls sind eine wunderbare Möglichkeit, alle Farben einzusetzen und eignen sich überdies besonders gut als Office-Lunch. Bowl Food ist keine neue Ernährungsweise, sondern vielmehr ist es eine kreative Essenszubereitung. Außerdem sind sie schnell selbstgemacht und das Internet ist voll mit wunderbaren Rezepten für farbenfrohe Bowls. Dabei können wir entscheiden, was drinnen ist und ebenso auf Bio-Qualität und Regionalität achten. Denn Bio-Lebensmittel haben generell einen höheren Anteil an sekundären Pflanzenstoffen.

Welche Pflanzenstoffe stecken in welcher Farbe

Lycopin - Rot

Der sekundäre Pflanzenstoff Lycopin kommt u.a. in Tomaten, roter Paprika, Kirschen, Erdbeeren, Radieschen, Granatapfel, Wassermelone vor, wirkt anregend und soll eine Verlangsamung des Verstopfungsprozesses der Gefäße unterstützen. In der Tomate steckt der größte Teil an Lycopin und die Wirkung wird durch Erhitzen sogar noch erhöht.

Chlorophyll - Grün

Chlorophylle, auch Blattgrün genannt, sind natürliche Farbstoffe, die von Pflanzen gebildet werden. Durch Chlorophyll ist es grünen Pflanzen erst möglich, Photosynthese zu betreiben, bei der Sauerstoff entsteht, der die Lebensgrundlage für Mensch und Tier ist. Zu finden u.a. in Zucchini, Avocado, Erbsen, Kiwi, grünen Äpfeln, Bohnen und Grünkohl.

Carotinoide - orange/gelb

Carotinoide sind Antioxidanten und greifen auf eine positive Weise in unser Immunsystem bzw. in unseren Stoffwechsel ein. Der Stoffwechsel wird somit angekurbelt und das Immunsystem gestärkt. Wir finden Carotinoide u.a. in Karotten, Kürbis, Bananen, Marillen, Zitronen und Orangen. Im Blattsalat sind übrigens auch Carotinoide, diese können sich aber in der Farbgebung gegen das mächtige Grün von Chlorophyll nicht durchsetzen.

Anthocyane - blau/violett

Anthocyane sind für ihre entzündungshemmende Wirkung bekannt und außerdem sollen sie Hautalterung vorbeugen. Wir finden sie u.a. in Heidelbeeren, Zwetschken, Rotkraut, Melanzani, Feigen, roten Rüben.

Meine Empfehlung, um das Beste aus Obst und Gemüse rauszuholen:

Essen nach den Farben des Regenbogens ist nicht nur gesund, sondern auch schön anzusehen. Das Auge isst bekanntlich mit. Dabei auf Bio-Qualität und Regionalität achten und möglichst abwechslungsreich essen und schon sind wir bestens versorgt. Gesunde Ernährung muss weder kompliziert noch teuer sein und darf einfach zuzubereiten und auch raffiniert im Geschmack sein. Daher: Ran ans Gemüse!

