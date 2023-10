Superfood Kürbis: Das macht den Herbst-Klassiker so gesund

Kürbis ist das saisonale Superfood schlechthin. Der Herbst-Klassiker ist nicht nur lecker, sondern wirkt auch Wunder für die Gesundheit.

Mit dem Herbst kehrt auch die Kürbiszeit zurück. Von der Leidenschaft für das heiße koffeinhaltige Getränk "Pumpkin Spice Latte" bis hin zu Gerichten wie Kürbissuppe, Kürbisrisotto oder gebackenem Kürbis gibt es kaum jemanden, der dem einzigartigen Geschmack des Kürbisses noch nicht verfallen ist. Doch Kürbis ist nicht nur lecker, sondern hat auch viele gesundheitliche Vorteile für den Darm und außerordentlich positiven Anti-Aging-Eigenschaften für Haut und Haare.

Diese positiven Effekte hat der Kürbis auf unseren Körper

Der wasserreiche und kalorienarme Kürbis enthält viele essenzielle Nährstoffe: Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin K und B-Vitamine wie Pantothensäure, Folsäure, Niacin und Thiamin, Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium, Magnesium, Zink, Eisen und Kupfer sowie Flavonoide und Antioxidantien wie Beta-Carotin, Lutein und Zeaxanthin.

Dank des hohen Wasser- und Kaliumgehalts hat Kürbis eine entwässernde und harntreibende Wirkung

Kürbis ist reich an Tryptophan, einer Vorstufe von Serotonin, uns ist daher ein natürliches Antidepressivum und beugt Stimmungsschwankungen und Schlaflosigkeit vor

Kürbis hilft bei der Gewichtskontrolle, da er kalorienarm ist, viele Ballaststoffe enthält und ein Sättigungsgefühl vermittelt

Das enthaltene Magnesium hat eine Anti-Stress-Wirkung

Vitamin A, Lutein und Zeaxanthin schützen die Augen vor freien Radikalen

Kürbis beugt Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor

Kürbis unterstützt das Gleichgewicht der Mikrobiota des Darms

Kürbis unterstützt das Immunsystem

Kürbis hilft bei der Regulierung der Zuckeraufnahme und ist daher (in Maßen) ein geeignetes Nahrungsmittel für Diabetiker

Das sind die Vorteile von Kürbis für den Darm

Zu den am meisten geschätzten Vorteilen des Kürbisverzehrs gehören diejenigen, die mit der Darmgesundheit zusammenhängen. Kürbis besteht zu 90 Prozent aus Wasser und enthält viele Ballaststoffe, was das Superfood zu einem idealen Nahrungsmittel für Menschen macht, die unter Verstopfung leiden. Sein Verzehr kann dazu beitragen, die Darmtätigkeit bei Verstopfung anzuregen und die Bakterienflora ins Gleichgewicht zu bringen.

Das sind die Vorteile von Kürbis für die Haut

Die Nährstoffe haben eine Anti-Aging-Wirkung in Bezug auf alle Hauttypen. Vor allem das enthaltene Vitamin C schützt die Haut vor freien Radikalen, die für die Zellalterung verantwortlich sind, und beugt Falten vor, während Beta-Carotin die Haut vor UV-Strahlen schützt und Zink Akne entgegenwirkt. Darüber hinaus regen die Kürbiswirkstoffe die Kollagenproduktion an und verbessern so den Teint und die Hautstruktur.

Das sind die Vorteile von Kürbis für die Haare

Die im Kürbis enthaltenen Nährstoffe versorgen die Haarwurzel. Das enthaltene Kalium unterstützt ein normales Haarwachstum, und Zink trägt mit entzündungshemmenden und antibakteriellen Eigenschaften zur Erhaltung einer gesunden Kopfhaut bei.