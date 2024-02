× Knoblauch, Chili & Co.: Mit diesen Lebensmitteln senken Sie das Krebsrisiko

Am 04. Februar findet jährlich der Weltkrebstag statt und soll die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein rücken. Wir zeigen, mit welchen Lebensmittel Sie sich vor Krebs schützen können.

Krebs zählt zu einer der häufigsten Todesursachen und ist nach wie vor eine der größten Herausfordernden im Gesundheitswesen weltweit. Der Weltkrebstag ruft dazu auf, sich für Prävention und Früherkennung starkzumachen, denn nach Expertenmeinung kann etwa die Hälfte aller Krebsfälle durch einen gesünderen Lebensstil vermieden werden. Bestimmte Lebensmittel können die Entwicklung von Krebserkrankungen fördern. Andere Lebensmittel wirken dagegen krebshemmend.



Diese Lebensmittel senken das Krebsrisiko

© Adobe Stock ×

Eine Ernährung aus bestimmten Lebensmitteln senkt nicht nur das Risiko, an Krebs zu erkranken, sondern kann auch begleitend zu einer Krebstherapie praktiziert werden. Forschende haben herausgefunden, dass eine gesunde Ernährung die Giftigkeit von Chemotherapien reduzieren kann und somit Nebenwirkungen gemildert werden. Außerdem kann die Wirksamkeit der Therapie verbessert werden und das Risiko für Langzeitschäden gesenkt werden.

1. Kohl, Brokkoli und andere Kreuzblütengewächse

Dieses Gemüse punktet mit dem hohen Gehalt an Senfölen, welches Antioxidantien enthält und die Entwicklung und Ausbreitung von Krebszellen hemmen kann. Antioxidantien schützen für Zellschäden und reduzieren damit das Risiko von Mutationen und beugen einer Krebserkrankung vor. Den Brokkoli sollten Sie allerdings nicht zu weich kochen, damit seine Inhaltsstoffe erhalten bleiben

Zu der Familie der Kreuzblütengewächse zählen außerdem:

Kohlrabi

Steckrüben und andere essbaren Rüben

Radieschen und Rettich

Brunnenkresse und Gartenkresse

Senf

2. Grünes Blattgemüse

Neben vielen Vitalstoffen enthalten die Blattgemüsesorten auch wertvolle Bitterstoffe, welche stark antioxidativ wirken und den Körper entgiften. Dazu zählen:

Blattsalate

Löwenzahn

Feldsalat

Rucola

Spinat

Mangold

Wirsing

Kräuter

3. Äpfel gegen Krebs

Der Satz „An Apple A Day Keeps The Doctor Away“ kommt nicht von ungefähr. Äpfel enthalten wertvolle Inhaltsstoffe, wie Flavonoide und Pektine, die zur Darmgesundheit beitragen. Außerdem sind sie reich an Vitamin C und damit ein wichtiger Schutz gegen freie Radikale. So können Äpfel Darmkrebszellen besonders effektiv bekämpfen.

4. Tomaten

Neben ihrem guten Geschmack steckt außerdem die krebshemmende Substanz Lycopin in ihr. Eine Studie ergab, dass Männer, die mehrmals pro Woche Tomaten aßen, seltener an Prostatakrebs erkrankten.

5. Chili

Wer gerne scharf isst und sich gleichzeitig vor Lungenkrebs schützen will, für den ist besonders der Verzehr von Chili ratsam. Chili wirkt antibakteriell und ist ebenfalls ein guter Radikalfänger.

6. Knoblauch

Frischer, roher Knoblauch enthält eine Substanz namens Allicin, die nicht nur für den intensiven Geschmack verantwortlich ist, sondern auch antibakterielle Eigenschaften hat. Allicin heftet sich dabei ausschließlich an Krebszellen, dringt in sie ein und zerstört diese. In zahlreichen Studien wurde belegt, dass frischer Knoblauch die Entstehung von Krebszellen unterbinden kann und die Bildung von neuen Krebszellen hemmt.

Gehen Sie zur Vorsorge

© Getty Images ×

Diese Lebensmittel sind besonders wichtig in Sachen Krebsschutz, doch sie verlieren einen Teil ihrer positiven Wirkung, wenn Sie rauchen, regelmäßig Alkohol trinken, keinen Sonnenschutz tragen oder keinen Sport machen. Krebs kann aber auch Ursachen haben, auf die wir keinen Einfluss haben. Deshalb können auch Menschen, die sehr gesund leben, an Krebs erkranken. Eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung ist daher besonders wichtig.