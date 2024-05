Ist Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages?

Das Frühstück hat bei vielen Menschen, die abnehmen möchten, einen schlechten Ruf. Doch ohne Frühstück wird langfristiges erfolgreiches Abnehmen schwierig sein. Ein ausgewogenes Frühstück legt außerdem den Grundstein für einen erfolgreichen Tag beim "easy eating" Abnehmen.

Warum verzichten so viele Menschen auf das Frühstück? Der Hauptgrund ist das Kaloriensparen, gefolgt von dem Gefühl, noch satt vom Vorabend zu sein oder der bewussten Einhaltung eines Intervallfasten-Programms bis zum Mittag. Andere wiederum haben einfach keinen Appetit am Morgen. Doch es ist keine gute Idee, das Frühstück wegzulassen. Deshalb heißt es: Start your day right und zwar mit einem guten Frühstück!

Wann sollte man frühstücken?

Es ist nicht notwendig, um 7:00 Uhr in Eile zu frühstücken, während man gleichzeitig die Kinder für die Schule fertig macht oder im Stress ist. Aber zwischen 7:00 und 10:00 Uhr sollte man sich Zeit und Muße für das Frühstück nehmen. Mehr als 15 Minuten sind nicht nötig, um sich gemütlich und in Ruhe hinzusetzen und ein hochwertiges Frühstück zu genießen. Das sollten wir uns wirklich gönnen.

Wenn du zu denen gehörst, die morgens überhaupt keinen Appetit haben, dann probiere es step by step und gib dem Frühstück eine Chance. Es muss nicht viel sein. Eine Banane reicht schon oder ein Stück Brot. Denn besonders morgens benötigt unser Körper Kohlenhydrate, da unsere körpereigenen Depots morgens leer sind. Kohlenhydrate sind der wichtigste Brennstoff für die Muskeln und das Gehirn – ohne sie kommt das Gehirn nicht in Schwung. Aber auch Proteine und guten Fette am Morgen sind unerlässlich, da sie sowohl den Fett- als auch den Kohlenhydratstoffwechsel anregen. Dies bildet die Grundlage für einen produktiven Tag, da die aufgenommene Nahrung optimal vom Körper verwertet werden kann.

Die Chronobiologie – Essen nach der Uhr

Die bisherigen Ergebnisse rund um die erste Mahlzeit des Tages decken sich überraschend deutlich mit den Empfehlungen von Chronobiologen. Die Chronobiologie ist die Wissenschaft von der zeitlichen Organisation von Lebewesen und erforscht den Einfluss biologischer Rhythmen auf den Organismus. In der Chronobiologie kennt man viele Rhythmuslängen, eine davon ist der Hungerrhythmus. Die Wissenschaft sagt: Jedes Organ hat seinen eigenen Zeitplan. So arbeitet beispielsweise die Verdauung nur zu bestimmten Zeiten besonders effektiv, denn dann hat der Körper die Verdauungsorgane dafür vorbereitet.

Wer zu anderen Zeiten isst, könnte daher eher ansetzen. Vor allem zwischen acht und zehn Uhr vormittags fährt der Körper hoch und braucht viel Energie, die ihm ein Frühstück liefert. Denn zwischen zehn und zwölf Uhr erreicht der Körper sein geistiges und körperliches Leistungshoch. Gegen Mittag entwickelt der Körper den größten Hunger, die Verdauungsorgane sind bereit, die Galle bildet Verdauungssäfte, um Fette und Kohlenhydrate gut zu verarbeiten. Auch zwischen 18 und 20 Uhr sind Leber und Bauchspeicheldrüse aktiv, allerdings eher zurückhaltend. Zum Abbau von Kohlenhydraten braucht der Körper abends dreimal so lange wie beim Frühstück.

Meine Empfehlungen für ein gesundes Frühstück

Lasse dir dein Frühstück gut schmecken. Frühstücke ohne Reue und so viel, bis du angenehm satt bist. Wähle hochwertiges Getreide, eine gute Eiweißquelle und dazu Obst und/oder Gemüse. Allerdings ist es auch nicht von Vorteil, morgens viel zu frühstücken, ohne dass man hungrig ist. Frühstücke so viel, dass du dich ausreichend versorgt fühlst. Die Hauptmahlzeit darf auch dein Mittagessen werden.

www.easyeating.atMehr zu diesem Thema findest du auf der Webseite von gesund&fit Kolumnistin Ursula Vybiral