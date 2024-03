× In dieser Position wirken Schmerzmittel am besten

Schmerzmittel sollten vor allem eines: schnell wirken. Wie eine Studie zeigt, kann die richtige Körperhaltung die Aufnahme von Schmerztabletten günstig beeinflussen.

Sind akute Schmerzen da, sollen Schmerztabletten rasch Linderung verschaffen. Dabei kann die korrekte Einnahmeposition eine entscheidende Rolle spielen. Forschende der renommierten Johns Hopkins University fanden heraus, dass ein Medikament bis zu zehnmal schneller wirkt, wenn man es in der richtigen Körperhaltung einnimmt.



Mit diesem Trick wirken Schmerztabletten schneller

© Getty Images ×

Da die meisten Medikamente erst wirken, wenn der Magen die Wirkstoffe in den Darm entlässt, galt es herauszufinden, in welcher Position eine Tablette am schnellsten am hintersten Teil des Magens ankommt. Dabei ist die Körperhaltung entscheidend, um sowohl die Schwerkraft als auch die natürliche Asymmetrie des Magens zu berücksichtigen.



Vier verschiedene Körperpositionen getestet

Das Team testete diese vier Körperhaltungen an einem Magenmodell:

Stehen

Sitzen

Liegen auf der rechten Seite

Liegen auf der linken Seite

Auf der rechten Seite liegend, wirken Tabletten schneller

Das Ergebnis überrascht: Beim Liegen auf der rechten Seite konnte der Wirkstoff die tiefste Stelle des Magens am schnellsten erreichen und sich 2,3-mal schneller auflösen als im Stehen. Wer sich nach der Einnahme einer Schmerztablette auf die rechte Seite legt, kann schon nach ca. 10 Minuten mit einer Besserung rechnen. Die falsche Haltung kann den Abbau und Aufnahme des Medikaments allerdings verzögern. Auf der linken Seite liegend war die Auflösung am schlechtesten. In dieser Position kann es bis zu 100 Minuten brauchen, damit sich die Pille auflöst!

Erkenntnis kann auch auf andere Tabletten übertragen werden

Vor allem für ältere, geschwächte oder bettlägerige Patienten sind diese Erkenntnisse hilfreich. Denn die Ergebnisse können auch auf andere Medikamente übertragen werden.

Neben der Körperhaltung beeinflussen auch weitere Faktoren die Wirkungsgeschwindigkeit der Tablette: Nehmen Sie das Medikament am besten einige Minuten vor dem Essen ein, da ein voller Magen die Wirkung verringert und verlangsamt und achten Sie darauf, die Tablette mit ausreichend Flüssigkeit zu schlucken.