× Gesunde Ernährung am Arbeitsplatz: Mit diesen Hacks gelingt's!

Überlasse dein Essen und deine Bewegung nicht dem Zufall!

Inmitten des hektischen Büroalltags ist es für viele eine große Herausforderung, gesunde Essgewohnheiten beizubehalten. Eine gesunde Ernährung am Arbeitsplatz ist aber von entscheidender Bedeutung, wenn wir Abnehmen oder unseren Wohlfühlkörper erhalten wollen aber auch um die Energie zu steigern, die Konzentration zu verbessern und die allgemeine Gesundheit zu fördern. Damit wir uns aber ganz easy vital am Arbeitsplatz fühlen können, müssen wir nur folgende Tipps befolgen:

Vorbereitung ist der Schlüssel

Die Planung der Mahlzeiten im Voraus ist entscheidend, um überhaupt gute Entscheidungen treffen zu können. Betrachte jedes Wochenende die kommende Woche, plane Timeslots für Mahlzeiten ein und integriere MealPrep in den Alltag. Dadurch vermeidest du, dass du auf ungesunde Optionen zurückgreifst, wenn der Heißhunger auftaucht oder wenn Zeitdruck entsteht.

Planung ist alles

Die Hauptmahlzeiten sollen eine Kombination aus magerem Eiweiß, komplexen Kohlenhydraten und gesunden Fetten enthalten. Versuche, selbstgekocht Mahlzeiten mit frischen Zutaten zu bevorzugen und stark verarbeitete oder fettige Speisen zu vermeiden.

Beispiel für einen guten Esstag an einem Werktag:

Frühstück: Griechisches Joghurt mit frischem Obst, Haferflocken, Granola und Nüssen Mittagessen: Bulgursalat mit Feta, viel Gemüse, Kichererbsen und einem hausgemachten Dressing Abendessen: Gegrillter Lachs (oder Huhn) mit Ofengemüse und Quinoa Für zwischendurch: Wenn der Heißhunger aufkommt, greife zu einer Handvoll Mandeln. Wir wollen aber die Zwischenmahlzeiten auslassen. Und wenn wir 3 gute, vollwertige Mahlzeiten zu uns nehmen, dann ist das auch überhaupt kein Problem!

Frisches Obst

Frisches Obst sind ein wunderbares Dessert nach dem Mittagessen. Indem wir das Obst direkt an das Mittagessen anhängen, fährt unser Blutzuckerspiegel nicht Achterbahn (was eher passiert, wenn Obst zwischen den Mahlzeiten essen). Der Blutzuckerspiegel bleibt somit stabil, wir beugen Heißhunger vor und befriedigen unsere Süßlust mit einer frischen Frucht. Außerdem ist Obst reich an Vitaminen, Mineralien und Ballaststoffen und bieten eine natürliche Energiequelle. Stelle sicher, dass immer eine Auswahl an gesunden Lebensmitteln griffbereit ist, um Heißhunger gar nicht erst aufkommen zu lassen.

2-3l Wasser trinken

Vergiss nicht, ausreichend Wasser zu trinken. Am besten 2-3l täglich. Dehydration kann nämlich zu Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten führen. Außerdem kann Durst Heißhunger auslösen. Habe daher immer eine Wasserflasche griffbereit und trinke regelmäßig über den Tag verteilt.

Indem du dich auf eine gesunde Ernährung am Arbeitsplatz konzentrierst und deine Mahlzeiten im Voraus planst, kannst du deinen Werktag mit Elan und Konzentration ganz easy bewerkstelligen, deine Produktivität steigern und gleichzeitig deine langfristige Gesundheit fördern. Kleine Änderungen in der Ernährung machen einen großen Unterschied, sowohl für deine körperliche als auch für deine geistige Gesundheit. Und unser Gewichtsmanagement haben wir so auch im Griff.

Bewegung in deinen Arbeitsalltag integrieren

Stehe regelmäßig auf und mache kurze Pausen, um dich zu strecken und zu bewegen. Versuch jede Stunde für ein paar Minuten aufzustehen, um die Durchblutung zu fördern und Rücken- und Nackenschmerzen vorzubeugen.

Nutze außerdem jede Gelegenheit, um dich zu bewegen, auch während du arbeitest. Stelle dich zum Beispiel während Telefonaten auf oder gehe während der Mittagspause spazieren. Nimm die Treppe anstelle des Aufzugs und gehe zu Fuß oder fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit, wann immer es dir möglich ist.

Mit diesen Tipps kannst auch du einen gesunden Lifestyle am Arbeitsplatz führen. Durch die bewusste Planung von Mahlzeiten und durch das Integrieren von Bewegung in unseren Arbeitsalltag können wir nicht nur unsere körperliche Gesundheit verbessern, sondern auch unsere Produktivität steigern und unser allgemeines Wohlbefinden fördern. Es sind die vermeintlich kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen.

Mehr zu diesem Thema findest du auf Website unserer Kolumnistin Ursula Vybiral

www.easyeating.at