Was gegen den Silvester-Kater hilft

Für 4 Portionen: 300g Matjesheringe, 1 rote Paprika, 4 kleine Tomaten, 100g Mayonnaise, ½ TL edelsüßes Paprikapulver, 1 Prise Zucker und 4 EL Schnittlauch, in Röllchen. Zubereitung: Die Heringe abtropfen lassen, dabei etwas von der Marinade auffangen, entgräten und quer in zentimeterbreite Streifen schneiden. Mit den Zwiebeln aus dem Heringsglas mischen. Die Paprikaschote vierteln, entkernen, waschen und in feine Streifen schneiden. Die Tomaten in Achtel schneiden. Beides mit den Heringen mischen und in Schälchen füllen.



Für die Sauce etwa 4 El Heringsmarinade durch ein Sieb in eine Schüssel geben. Mayonnaise, Paprika und Zucker dazugeben und mit dem Schneebesen verrühren. Die Sauce abschmecken, über den Salat löffeln und alles mit Schnittlauchröllchen bestreuen.