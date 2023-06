Einschlafen in zwei Minuten dank alten Militär-Trick

Bloß zwei Minuten sollen genügen, um auch in Extremsituationen einschlafen zu können – das verspricht eine spezielle Schlafmethode des US-Militärs.

Fast jede/r kennt das Gefühl: Man dreht sich nachts von rechts nach links, der Wecker läutet bereits in wenigen Stunden, man ist hundsmüde, und trotzdem kriegt man kein Auge zu. Schlafmangel beeinflusst den Alltag, das Stresslevel sowie die Gesundheit.

Einschlaf-Trick aus dem Militär

Wenn Soldaten und Soldatinnen an Schlafmangel leiden, kann dies in brenzligen Situationen auch fatale Folgen haben. Daher haben Wissenschaftler des US-Militärs eine besondere Schlafmethode entwickelt, um in Extremsituationen innerhalb von nur zwei Minuten einschlafen zu können.

Diese verriet Fitness-Experte Justin Agustin in einem TikTok-Clip: eine zweiminütige Routine, mit der man unabhängig ob Tag oder Nacht, in jeder Situation, mit oder ohne Geräuschkulisse, blitzschnell Schlaf finden soll.

96 prozentige Erfolgsquote

Als die Methode im zweiten Weltkrieg bei Kampffliegern getestet wurde, ergab die Maßnahme bereits nach sechs Wochen eine 96 prozentige Erfolgsrate. Sechs Wochen lang müsse man die Methode also auch als Nicht-Soldat trainieren, damit sie auch bei einem selbst wirke. Auch Justin Augustin testete und bestätigte die Routine.

Einschlafen in 2 Minuten: Der Trick des US-Militärs in 5 Schritten

Funktionieren soll der Trick nicht nur im heimischen Bett, sondern überall. Denn entscheidend ist nicht die Schlafposition, sondern die Ruhe der Gedanken:

Suchen Sie sich einen möglichst bequemen Platz: Die Piloten, an denen die Übungen erprobt wurden, sollen aufrecht im Stuhl gesessen haben und konnten dabei nicht mal ihre Beine ausstrecken. Dieser Trick eignet sich also beispielsweise auch für Economy-Class-Flüge. Wichtig ist: Bringen Sie sich auf einer Sitz-, Lehn- oder Liegegelegenheit einfach in eine möglichst angenehme Position. Beginnen Sie im Gesicht: Das Gesicht soll als allererstes vollständig zur Entspannung gebracht werden. Danach sollte man seinem Körper signalisieren, dass er es ihm nachtun soll: die Augen schließen, bewusst Stirn, Wangen und Kiefer entspannen und dabei auf den Atem fokussieren. Oberkörper entspannen: Als nächstes sollen die Schultern entspannen. Konzentrieren Sie sich bewusst auf Ihre Nackenpartie, die sich komplett reglos anfühlen soll. Danach geht es an die Armarbeit. Je nachdem, ob Sie Rechts- oder Linkshänder sind, mit dem entsprechend dominanten Arm beginnen und ihn bewusst hängen lassen, dann folgt der andere: bis in die Fingerspitzen sollen sich die Arme komplett taub anfühlen. Die Beine ablegen: Richten Sie alle Empfindungen auf Ihren rechten Oberschenkel. Wenn er sich anfühlt wie ein lebloser Körperteil, weiter zum Unterschenkel, dann den Knöchel und den rechten Fuß lockerlassen. Danach folgt das linke Bein. Den Kopf ausschalten: Wenn Sie körperlich zur Ruhe gekommen sind, folgt als letzter und schwierigster Step, die Gedanken auszuschalten. Zum Glück sollen hier bereits 10 Sekunden Geistesabwesenheit reichen. Einfach an nichts denken. Helfen kann, sich ein beruhigendes Szenario vorzustellen: Man treibt in einem Kanu auf einem stillen See oder liegt in einer Hängematte in einem dunklen Raum.

Die Technik benötigt ein wenig Übung, doch die harte Arbeit soll sich bereits binnen wenigen Wochen lohnen. Für all jene, die an Einschlafproblemen leiden, lohnt es sich also, den Militärs-Trick auch auszuprobieren.