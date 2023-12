Das verrät die Farbe des Nasenschleims über die Erkältung

Falls Sie momentan wie viele andere vor sich hin niesen, sollten Sie einen Blick in Ihr Taschentuch werfen. Denn die Farbe des Nasenschleims verrät viel über die Gesundheit.

Die Erkältungssaison hat Österreich derzeit fest im Griff. Derzeit gibt es so viele Corona-Infektionen wie noch nie. Ob im Büro, in der U-bahn oder auf den Straßen, die Menschen husten, niesen und schnäuzen, was das Zeug hält. Falls Sie eine:r der Betroffenen sind, lohnt es sich allerdings, das Taschentuch etwas genauer zu inspizieren. Denn die Farbe des Nasenschleims sagt eine Menge über die Gesundheit aus.

Durchsichtig: gesunder Schleim

Durchsichtiges oder glasiges Nasensekret deutet auf gesunden Schleim hin, welcher aus Wasser, körpereigenen Schleimstoffen, Elektrolyten und Proteinen besteht. Läuft die Nase jedoch ständig, könnte dies auf eine Allergie hinweise.

Weiß: Hinweis auf Infekt

Ist der Nasenschleim weiß, könnte das auf den Beginn eines Infekts hinweisen. Hinter der weißen Farbe steckt der Flüssigkeitsverlust des Sekrets, wodurch dieses zäher wird und sich staut.

Gelb oder grün: Infekt ist in vollem Gange

Ist der Nasenschleim gelb oder sogar grünlich, ist der Infekt bereits in vollem Gange. Hinter der Farbveränderung stecken weiße Blutkörperchen und abgestorbene Erreger, welcher der Körper nach außen transportiert.

Rosa, rot und braun: Verletzungen

Rot-bräunliche Farben weisen auf eine Verletzung in der Nasenschleimhaut oder den Nasennebenhöhlen hin. Anhaltende Farbveränderung sollten medizinisch abgeklärt werden.

Schwarz: Staub oder Pilzinfektion

Wer jede Menge Staub eingeatmet hat, erschrickt wenig später vielleicht über schwarzen Nasenschleim im Taschentuch, welcher der Körper wieder abtransportiert. In manchen Fällen kann die Farbe jedoch auch auf eine Pilzinfektion hindeuten.